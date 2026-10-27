Ощадбанк запустив застосунок OschadID для бізнесу: як новий сервіс спростить роботу

Ощадбанк запустив застосунок OschadID для бізнес-клієнтів. Він дає змогу підтверджувати платіжні операції в системі онлайн-банкінгу CorpLight, підписувати документи та використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на державних і комерційних платформах.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі держбанку.

"OschadID поєднує додатковий рівень захисту під час роботи в CorpLight із можливістю використовувати КЕП на зовнішніх платформах. Для підприємця це означає більше зручності в щоденній роботі з банком, державними сервісами та електронними документами", — зазначила членкиня правління Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька.

Для чого потрібен OschadID

У CorpLight застосунок працює як додатковий рівень захисту під час підписання платежів і документів. За його допомогою також можна використовувати електронний підпис на порталі "Дія", в електронному кабінеті платника податків Державної податкової служби, державних реєстрах через ID.GOV.UA та на окремих платформах електронного документообігу.

Крім того, OschadID дає змогу створити файловий КЕП для програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО).

За даними банку, CorpLight використовують 241 тисяча клієнтів, 86% з них активно користуються онлайн-банкінгом. Через систему проводять 99% платежів. Кількість її функцій зросла з 42 у 2018 році до 112 у 2026 році.

Як підключити застосунок

Перехід на OschadID відбувається дистанційно, без відвідування відділення. Користувачі CorpLight отримають повідомлення з пропозицією завантажити застосунок і зможуть самостійно обрати час переходу.

OschadID доступний у Google Play та App Store.

Нагадаємо, у квітні Ощадбанк приєднався до сервісу ТрекСЕП, розробленого Національним банком України. Клієнти сегмента мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) отримали можливість відстежувати міжбанківські платежі у форматі IBAN у реальному часі.