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НБУ планує змінити правила перевірок платіжної інфраструктури: що відомо

НБУ
НБУ покарав шість фінансових компаній / НБУ

Національний банк України пропонує оновити порядок планування та проведення виїзного моніторингу об’єктів платіжної інфраструктури. Зміни передбачають уточнення процедури затвердження річного плану перевірок і підстав для його коригування. Відповідний проєкт постанови регулятор виніс на обговорення.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба регулятора.

Що пропонує змінити Нацбанк

Проєкт постанови передбачає уточнення кількох процедур, пов’язаних із виїзним моніторингом об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури.

Зокрема, НБУ пропонує переглянути:

  • Порядок планування моніторингу. Уточнюються правила, за якими Нацбанк формуватиме плани виїзного моніторингу об’єктів оверсайта.
  • Затвердження річного плану. Документ пропонують затверджувати рішенням Правління НБУ після попереднього погодження Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.
  • Внесення змін до плану. Регулятор планує уточнити процедуру коригування річного плану, а також перелік підстав для таких змін.

Для чого потрібні зміни

За інформацією Нацбанку, мета запропонованих змін - удосконалити планування та проведення виїзного моніторингу, а також підвищити безперервність і надійність функціонування платіжної інфраструктури України.

Відповідні положення містить проєкт постанови Правління НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури".

Наразі документ запропоновано для обговорення. Йдеться про проєкт змін, а не про вже затверджені нові правила.

Нагадаємо, раніше НБУ вніс зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, зокрема платіжних карток, для посилення прозорості платіжних операцій та боротьби з використанням платіжної інфраструктури у незаконних схемах.

Автор:
Ольга Опенько

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