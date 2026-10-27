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НБУ планирует изменить правила проверок платежной инфраструктуры: что известно

НБУ
НБУ наказал шесть финансовых компаний / НБУ

Национальный банк предлагает обновить порядок планирования и проведения выездного мониторинга объектов платежной инфраструктуры. Изменения предполагают уточнение процедуры утверждения годового плана проверок и оснований для его корректировки. Соответствующий проект постановления регулятор вынес на обсуждение.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба регулятора.

Что предлагает изменить Нацбанк

Проект постановления предусматривает уточнение нескольких процедур, связанных с выездным мониторингом объектов оверсайта платежной инфраструктуры.

В частности, НБУ предлагает пересмотреть:

  • Порядок планирования мониторинга. Уточняются правила, согласно которым Нацбанк будет формировать планы выездного мониторинга объектов оверсайта.
  • Утверждение годового плана. Документ предлагают утверждать решением Правления НБУ после предварительного согласования Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры.
  • Внесение изменений в план. Регулятор планирует уточнить процедуру корректировки годового плана, а также список оснований для таких изменений.

Для чего нужны изменения

По информации Нацбанка, цель предложенных изменений – усовершенствовать планирование и проведение выездного мониторинга, а также повысить непрерывность и надежность функционирования платежной инфраструктуры Украины.

Соответствующие положения содержат проект постановления Правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам проведения выездного и безвыездного мониторинга объектов оверсайта платежной инфраструктуры".

В настоящее время документ предложен для обсуждения. Речь идет о проекте изменений, а не об уже утвержденных новых правилах.

Напомним, ранее НБУ внес изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, в том числе платежных карт, для усиления прозрачности платежных операций и борьбы с использованием платежной инфраструктуры в незаконных схемах.

Автор:
Ольга Опенько

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