НБУ изменяет правила эквайринга: что изменится для карточных платежей

Национальный банк Украины внес изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, в том числе платежных карт, для усиления прозрачности платежных операций и борьбы с использованием платежной инфраструктуры в незаконных схемах.

В регуляторе отметили, что нововведения должны снизить риски мискодинга — подмены кода категории деятельности торговца, способствовать детенизации экономики и повысить уровень защиты пользователей платежных инструментов.

Одним из ключевых изменений стало расширение перечня информации, которая будет передаваться эмитенту при оплате товаров и услуг. В частности, по операциям для юридических лиц будет передаваться код ЕГРПОУ, а для физических лиц-предпринимателей – налоговый номер или паспортные данные в случаях, предусмотренных законодательством.

В НБУ объяснили, что это позволит более точно определять получателя платежа и уменьшить возможности использования платежной инфраструктуры в противоправных целях.

Кроме того, регулятор определил четкие правила предоставления эквайринговых услуг физлицам. Такие услуги могут предоставляться официально зарегистрированным волонтерам, а также лицам с договорными отношениями с субъектами хозяйствования. Речь идет, в частности, о продаже товаров через цифровые платформы или получении чаевых в заведениях питания.

Также расширен список обязательных реквизитов в квитанциях по платежным операциям. Отныне они должны содержать данные о получателе, сумме комиссии, назначении платежа и коде категории деятельности получателя (МСС).

Еще одно новшество касается онлайн-платежей. Эквайры будут обязаны сообщать пользователям о своем полном наименовании до момента совершения платежной операции.

Соответствующее постановление правления НБУ №51 вступает в силу 20 мая 2026 года. Финансовые учреждения должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев.

Заметим, в 2025 году количество операций с платежными картами украинских банков выросло на 10% и достигло 9,5 млрд транзакций. Самым популярным видом оплаты были покупки в торговых сетях, на которые приходится более половины общей суммы безналичных сделок.