Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,60

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ изменяет правила эквайринга: что изменится для карточных платежей

НБУ
НБУ изменяет правила эквайринга

Национальный банк Украины внес изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, в том числе платежных карт, для усиления прозрачности платежных операций и борьбы с использованием платежной инфраструктуры в незаконных схемах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

В регуляторе отметили, что нововведения должны снизить риски мискодинга — подмены кода категории деятельности торговца, способствовать детенизации экономики и повысить уровень защиты пользователей платежных инструментов.

Одним из ключевых изменений стало расширение перечня информации, которая будет передаваться эмитенту при оплате товаров и услуг. В частности, по операциям для юридических лиц будет передаваться код ЕГРПОУ, а для физических лиц-предпринимателей – налоговый номер или паспортные данные в случаях, предусмотренных законодательством.

В НБУ объяснили, что это позволит более точно определять получателя платежа и уменьшить возможности использования платежной инфраструктуры в противоправных целях.

Кроме того, регулятор определил четкие правила предоставления эквайринговых услуг физлицам. Такие услуги могут предоставляться официально зарегистрированным волонтерам, а также лицам с договорными отношениями с субъектами хозяйствования. Речь идет, в частности, о продаже товаров через цифровые платформы или получении чаевых в заведениях питания.

Также расширен список обязательных реквизитов в квитанциях по платежным операциям. Отныне они должны содержать данные о получателе, сумме комиссии, назначении платежа и коде категории деятельности получателя (МСС).

Еще одно новшество касается онлайн-платежей. Эквайры будут обязаны сообщать пользователям о своем полном наименовании до момента совершения платежной операции.

Соответствующее постановление правления НБУ №51 вступает в силу 20 мая 2026 года. Финансовые учреждения должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев.

Заметим, в 2025 году количество операций с платежными картами   украинских банков выросло на 10% и достигло 9,5 млрд транзакций. Самым популярным видом оплаты были покупки в торговых сетях, на которые приходится более половины общей суммы безналичных сделок.

Автор:
Татьяна Гойденко