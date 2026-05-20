НБУ змінює правила еквайрингу: що зміниться для карткових платежів

Національний банк України вніс зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, зокрема платіжних карток, для посилення прозорості платіжних операцій та боротьби з використанням платіжної інфраструктури у незаконних схемах.

У регуляторі зазначили, що нововведення мають зменшити ризики міскодингу — підміни коду категорії діяльності торговця, сприяти детінізації економіки та підвищити рівень захисту користувачів платіжних інструментів.

Однією з ключових змін стало розширення переліку інформації, яка передаватиметься емітенту під час оплати товарів і послуг. Зокрема, за операціями для юридичних осіб передаватиметься код ЄДРПОУ, а для фізичних осіб-підприємців — податковий номер або паспортні дані у випадках, передбачених законодавством.

У НБУ пояснили, що це дасть змогу точніше визначати отримувача платежу та зменшити можливості використання платіжної інфраструктури у протиправних цілях.

Крім того, регулятор визначив чіткі правила надання еквайрингових послуг фізичним особам. Такі послуги можуть надаватися офіційно зареєстрованим волонтерам, а також особам, які мають договірні відносини із суб’єктами господарювання. Йдеться, зокрема, про продажі товарів через цифрові платформи або отримання чайових у закладах харчування.

Також розширено перелік обов’язкових реквізитів у квитанціях за платіжними операціями. Відтепер вони мають містити дані про отримувача, суму комісії, призначення платежу та код категорії діяльності отримувача (МСС).

Ще одна новація стосується онлайн-платежів. Еквайри будуть зобов’язані повідомляти користувачів про своє повне найменування до моменту здійснення платіжної операції.

Відповідна постанова правління НБУ №51 набирає чинності з 20 травня 2026 року. Фінансові установи повинні привести свою діяльність у відповідність до нових вимог протягом шести місяців.

Зауважимо, у 2025 році кількість операцій з платіжними картками українських банків зросла на 10% і досягла 9,5 млрд транзакцій. Найпопулярнішим видом оплати були покупки в торговельних мережах, на які припадає понад половина загальної суми безготівкових операцій.