НБУ змінює правила еквайрингу: що зміниться для карткових платежів

НБУ
НБУ змінює правила еквайрингу

Національний банк України вніс зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, зокрема платіжних карток, для посилення прозорості платіжних операцій та боротьби з використанням платіжної інфраструктури у незаконних схемах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

У регуляторі зазначили, що нововведення мають зменшити ризики міскодингу — підміни коду категорії діяльності торговця, сприяти детінізації економіки та підвищити рівень захисту користувачів платіжних інструментів.

Однією з ключових змін стало розширення переліку інформації, яка передаватиметься емітенту під час оплати товарів і послуг. Зокрема, за операціями для юридичних осіб передаватиметься код ЄДРПОУ, а для фізичних осіб-підприємців — податковий номер або паспортні дані у випадках, передбачених законодавством.

У НБУ пояснили, що це дасть змогу точніше визначати отримувача платежу та зменшити можливості використання платіжної інфраструктури у протиправних цілях.

Крім того, регулятор визначив чіткі правила надання еквайрингових послуг фізичним особам. Такі послуги можуть надаватися офіційно зареєстрованим волонтерам, а також особам, які мають договірні відносини із суб’єктами господарювання. Йдеться, зокрема, про продажі товарів через цифрові платформи або отримання чайових у закладах харчування.

Також розширено перелік обов’язкових реквізитів у квитанціях за платіжними операціями. Відтепер вони мають містити дані про отримувача, суму комісії, призначення платежу та код категорії діяльності отримувача (МСС).

Ще одна новація стосується онлайн-платежів. Еквайри будуть зобов’язані повідомляти користувачів про своє повне найменування до моменту здійснення платіжної операції.

Відповідна постанова правління НБУ №51 набирає чинності з 20 травня 2026 року. Фінансові установи повинні привести свою діяльність у відповідність до нових вимог протягом шести місяців.

Зауважимо, у 2025 році кількість операцій з платіжними картками українських банків зросла на 10% і досягла 9,5 млрд транзакцій. Найпопулярнішим видом оплати були покупки в торговельних мережах, на які припадає понад половина загальної суми безготівкових операцій.

Автор:
Тетяна Гойденко