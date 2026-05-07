- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Картки чи готівка: як українці оплачували покупки у 2025 році
У 2025 році система електронних платежів Національного банку залишалася ключовою інфраструктурою фінансового ринку України та забезпечила 99% міжбанківських платежів у країні. Загалом через СЕП провели 595 млн платежів на суму 273,6 трлн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.
Загалом у 2025 році в Україні фактично працювали 26 платіжних систем:
- система міжбанківських розрахунків СЕП
- шість карткових платіжних систем
- 19 систем переказу коштів
Найбільшу кількість платіжних операцій усередині країни українці здійснювали за допомогою платіжних карток. Їхня частка становила 72,6% від загальної кількості операцій.
Водночас за обсягом коштів домінували операції з використанням кредитового трансферу — їх частка за сумою досягла 92,3%.
Упродовж року також розширювалася інфраструктура національної платіжної системи "Простір". Її картки приймали:
- 596 тисяч торговельних терміналів
- 15,2 тисячі банкоматів
Фактично це охоплює майже всю платіжну інфраструктуру України.
У Нацбанку наголошують, що попри воєнний стан фінансова інфраструктура зберігала стабільність, а платіжні системи працювали безперебійно.
Для економіки це означає збереження стабільності розрахунків між банками, бізнесом і населенням навіть в умовах війни та постійних ризиків для енергетичної й цифрової інфраструктури.
У підсумку, український платіжний ринок у 2025 році продовжив рух у бік безготівкових розрахунків та цифрових сервісів, а СЕП НБУ залишилася базовою системою для функціонування фінансової системи країни.
Зауважимо, у 2025 році кількість операцій з платіжними картками українських банків зросла на 10% і досягла 9,5 млрд транзакцій. Найпопулярнішим видом оплати були покупки в торговельних мережах, на які припадає понад половина загальної суми безготівкових операцій.