Карты или наличные деньги: как украинцы оплачивали покупки в 2025 году
В 2025 году система электронных платежей Национального банка оставалась ключевой инфраструктурой финансового рынка и обеспечила 99% межбанковских платежей в стране. В общей сложности через СЭП провели 595 млн платежей на сумму 273,6 трлн грн.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.
Всего в 2025 году в Украине фактически работали 26 платежных систем:
- система межбанковских расчетов СЭП
- шесть карточных платежных систем
- 19 систем перевода средств
Наибольшее количество платежных операций внутри страны украинцы осуществляли с помощью платежных карт. Их доля составила 72,6% от общего количества сделок.
В то же время, по объему средств доминировали операции с использованием кредитового трансфера — их доля по сумме достигла 92,3%.
В течение года также расширялась инфраструктура национальной платежной системы "Пространство". Ее карточки принимали:
- 596 тысяч торговых терминалов
- 15,2 тысячи банкоматов
Фактически это охватывает почти всю платежную инфраструктуру Украины.
В Нацбанке подчеркивают, что, несмотря на военное состояние, финансовая инфраструктура сохраняла стабильность, а платежные системы работали бесперебойно.
Для экономики это означает сохранение стабильности расчетов между банками, бизнесом и населением даже в условиях войны и постоянных рисков для энергетической и цифровой инфраструктуры.
В итоге украинский платежный рынок в 2025 году продолжил движение в сторону безналичных расчетов и цифровых сервисов, а СЭП НБУ осталась базовой системой для функционирования финансовой системы страны.
Заметим, в 2025 году количество операций с платежными картами украинских банков выросло на 10% и достигло 9,5 млрд транзакций. Самым популярным видом оплаты были покупки в торговых сетях, на которые приходится более половины общей суммы безналичных сделок.