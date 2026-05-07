Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карты или наличные деньги: как украинцы оплачивали покупки в 2025 году

терминал
Безналичные платежи в Украине растут / Киевстар

В 2025 году система электронных платежей Национального банка оставалась ключевой инфраструктурой финансового рынка и обеспечила 99% межбанковских платежей в стране. В общей сложности через СЭП провели 595 млн платежей на сумму 273,6 трлн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Всего в 2025 году в Украине фактически работали 26 платежных систем:

  • система межбанковских расчетов СЭП
  • шесть карточных платежных систем
  • 19 систем перевода средств

Наибольшее количество платежных операций внутри страны украинцы осуществляли с помощью платежных карт. Их доля составила 72,6% от общего количества сделок.

В то же время, по объему средств доминировали операции с использованием кредитового трансфера — их доля по сумме достигла 92,3%.

В течение года также расширялась инфраструктура национальной платежной системы "Пространство". Ее карточки принимали:

  • 596 тысяч торговых терминалов
  • 15,2 тысячи банкоматов

Фактически это охватывает почти всю платежную инфраструктуру Украины.

В Нацбанке подчеркивают, что, несмотря на военное состояние, финансовая инфраструктура сохраняла стабильность, а платежные системы работали бесперебойно.

Для экономики это означает сохранение стабильности расчетов между банками, бизнесом и населением даже в условиях войны и постоянных рисков для энергетической и цифровой инфраструктуры.

В итоге украинский платежный рынок в 2025 году продолжил движение в сторону безналичных расчетов и цифровых сервисов, а СЭП НБУ осталась базовой системой для функционирования финансовой системы страны.

Заметим, в 2025 году количество операций с платежными картами украинских банков выросло на 10% и достигло 9,5 млрд транзакций. Самым популярным видом оплаты были покупки в торговых сетях, на которые приходится более половины общей суммы безналичных сделок.

Автор:
Татьяна Гойденко