Карты или наличные деньги: как украинцы оплачивали покупки в 2025 году

В 2025 году система электронных платежей Национального банка оставалась ключевой инфраструктурой финансового рынка и обеспечила 99% межбанковских платежей в стране. В общей сложности через СЭП провели 595 млн платежей на сумму 273,6 трлн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Всего в 2025 году в Украине фактически работали 26 платежных систем:

система межбанковских расчетов СЭП

шесть карточных платежных систем

19 систем перевода средств

Наибольшее количество платежных операций внутри страны украинцы осуществляли с помощью платежных карт. Их доля составила 72,6% от общего количества сделок.

В то же время, по объему средств доминировали операции с использованием кредитового трансфера — их доля по сумме достигла 92,3%.

В течение года также расширялась инфраструктура национальной платежной системы "Пространство". Ее карточки принимали:

596 тысяч торговых терминалов

15,2 тысячи банкоматов

Фактически это охватывает почти всю платежную инфраструктуру Украины.

В Нацбанке подчеркивают, что, несмотря на военное состояние, финансовая инфраструктура сохраняла стабильность, а платежные системы работали бесперебойно.

Для экономики это означает сохранение стабильности расчетов между банками, бизнесом и населением даже в условиях войны и постоянных рисков для энергетической и цифровой инфраструктуры.

В итоге украинский платежный рынок в 2025 году продолжил движение в сторону безналичных расчетов и цифровых сервисов, а СЭП НБУ осталась базовой системой для функционирования финансовой системы страны.

Заметим, в 2025 году количество операций с платежными картами украинских банков выросло на 10% и достигло 9,5 млрд транзакций. Самым популярным видом оплаты были покупки в торговых сетях, на которые приходится более половины общей суммы безналичных сделок.