ВАКС изменил приговор по делу Насирова и присудила компенсацию ущерба

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение о взыскании с бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова 11,25 млн. грн. материального ущерба в пользу АО "Укргаздобыча".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ВАКС .

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу представителя гражданского истца и изменил приговор первой инстанции в части решения гражданского иска.

Ранее ВАКС признал Насирова виновным в злоупотреблении служебным положением, однако отказал в удовлетворении иска о возмещении ущерба.

Апелляционная инстанция пересмотрела это решение и постановила взыскать с него сумму ущерба в размере 11 248 833 грн.

В другой части приговор суда оставлен без изменений, а решение вступило в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке.

Напомним, 2 апреля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор Насирову, который приговорен к 6 годам лишения свободы.

Дело Насирова: что известно

По версии следствия Насиров в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн. гривен взяток. Подозревается, что за эти средства бывший глава ГФС помог компаниям бизнесмена Олега Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС.

Отметим, что Насиров также обвинен в эпизоде "газового дела " бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко с убытком на 2 млрд грн. В свою очередь, Бахматюк является подозреваемым в хищении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банка.

Высший антикоррупционный суд 31 октября 2022 года избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн грн.

2 февраля 2024 года НАБУ и САП передали дело Насирова в суд. Действия Насирова квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение).