Взятка в 722 млн грн: дело Насирова передали в суд

2 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд дело о самой задокументированной передаче взятки в истории Украины, о передаче экспредседателю Государственной фискальной службы Роману Насирову более 722 млн грн неправомерной выгоды.

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Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Действия Насирова квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение).

Расследование показало, что в период 2015-2016 годов собственник агрохолдинга передал главе ГФС неправомерную выгоду в размере 5,5 млн долларов США для обеспечения компенсации более 540 млн гривен и более 21 млн евро в виде возмещения НДС для компаний агрохолдинга.

"Вознаграждение" за эти услуги, которое составляло примерно 20% от суммы возмещенного НДС, было переведено на счета зарубежных фирм, которые находились под контролем Насирова и его окружения. В результате, бывший глава ГФС предпочитал выплаты в пользу агрохолдинга, игнорируя другие заявки на возмещение НДС, в частности от коммунальных предприятий, имевших на это законное право.

Дело Насирова

Напомним, 6 декабря прошлого года ВАКС покинул Насирова под стражей до 7 января 2024 года.

По версии следствия Насиров в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн. гривен взяток. Подозревается, что за эти средства бывший глава ГФС помог компаниям бизнесмена Олега Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС.

Отметим, что Насиров также обвиняется в эпизоде "газового дела " бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко с убытком на 2 млрд грн. В свою очередь, Бахматюк является подозреваемым в хищении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банка.

Высший антикоррупционный суд 31 октября 2022 избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн. грн.