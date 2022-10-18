Экс-главу ГФС Насирова подозревают в получении от Бахматюка взятки в 722 миллиона гривен

Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры 17 октября сообщило бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову и его советнику о подозрении в получении 5,5 миллионов долларов и более 21 миллиона евро взятки (более 722 миллионов гривен на момент преступления) за возмещение НДС компаниям агрохолдинга Ukrlandfarming.

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Как отмечают в НАБУ, действия экс-чиновника и его пособника квалифицировали по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса. В свою очередь, о подозрении в подкупе (часть 4 статьи 369 УК) также сообщили и владельцу агрохолдинга Олегу Бахматюку. Поскольку местонахождение его не установлено, о подозрении ему сообщили заочно.

Следствие установило получение Насировым первой суммы указанной взятки за обеспечение возмещения более 540 миллионов гривен компаниям агрохолдинга в августе 2015 года, а второй - за возмещение почти 2,7 миллиарда гривен НДС в течение февраля 2015 - августа 2016 года.

"Плату за услуги", которая, в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, тогдашний глава ГФС, по данным НАБУ, получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании, подконтрольной его тестю и советнику, через другую иностранную компанию-"прокладку", привлеченную советником экс-чиновника. Отправителем средств была компания-нерезидент, подконтрольная Бахматюку.

При этом часть неправомерной выгоды, по данным следствия, была сформирована непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертирована в иностранную валюту.

Также бюро говорит, что имеет доказательства того, что Насиров приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, вместо этого не включал сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на это право.

Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 миллионов гривен пени.

Кроме разоблаченных эпизодов, экс-глава ГФС с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 миллиардов гривен ущерба государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой "газовой схеме", организаторам которой считают бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Сейчас это дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.

В свою очередь, Бахматюк является подозреваемым в хищении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банку.