Политика и экономика 1 час назад

НАБУ завершило расследование дела VAB Банка

Перед признанием неплатежеспособным банк Бахматюка выпросил у НБУ 1,2 млрд грн на основании фальшивой экспертизы залоговой недвижимости

Фото: НАБУ Фото: НАБУ
Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро 2 июля завершило расследование по подозрению 14 человек в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Как отмечается в сообщении НАБУ, среди подозреваемых — девять должностных лиц Нацбанка, в том числе бывший первый заместитель главы регулятора Александр Писарук, экс-зампред правления VAB Банка Андрей Яцюта, замдиректора компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка, а также трое должностных лиц компаний, связанных с бенефициаром банка.

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Расследование по подозрению еще трех человек — фактического владельца банка Олега Бахматюка, экс-главы правления Дениса Мальцева и экс-главы наблюдательного совета Наталии Василюк — выделены в отдельные производства, которые остановлены в связи с розыском этих лиц.

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В бюро напоминают, что, по данным следствия, в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством о стабкредите под залог недвижимости.

Хотя банк не подал все необходимые для этого документы, в частности программу финансового оздоровления банка, правление НБУ вопреки требованиям законодательства такой кредит выделить согласилось — в дополнение к ранее уже выданным и невозвращенным 3 млрд грн кредитов.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, оказалась завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная в ходе расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,6 млн грн вместо 1,8 млрд грн, заявленных VAB Банком.

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Спустя 40 дней после выделения стабкредита, в ноябре 2014 года, НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Сам кредит финучреждение так и не вернуло.

Расследование дела НАБУ ведут с октября 2016 года. В феврале 2019 года бывший тогда генпрокурором Юрий Луценко определил подследственность этого дела за полицией, следователи которой 9 августа 2019 года закрыли производство в связи с отсутствием состава преступления. В сентябре 2019 года постановление о закрытии было отменено новым генпрокурором Русланом Рябошапкой, который признал подследственность по делу за НАБУ.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении десяти лицам, среди которых упомянутые экс-первый замглавы НБУ и бенефициарный владелец банка Бахматюк, объявленный в розыск. В мае 2021 года сообщило о подозрении шести экс-чиновникам НБУ.

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