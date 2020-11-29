Суд, которого не было: как в НАБУ "дорисовывали" дело Бахматюка

Порой кажется, об изменчивом украинском "правосудии" можно слагать легенды. Или писать сатиры… Одним из ярких примеров стал разгоревшийся вокруг VAB Банка и 1,2 миллиардов утраченных кредитных гривен сыр-бор.

На поверхности — очередная эпопея вокруг вожделенных банковских активов, а "под водой" — немного другая история, так сильно напоминающая банальный политический заказ, для выполнения которого была привлечена в частности проамериканская "разведгруппа" или, как "говорят в народе" — НАБУ, да и суды с прокуратурой подсобили — давнишней, еще той, из старого режима.

Все началось еще в 2014-м, в период "банкопада". Тогда НБУ выделил "страждущему" VAB Банку стабилизационный кредит на сумму в 1,2 млрд грн. Правда, прошло немного времени и Нацбанк, возглавляемый на то время Валерией Гонтаревой, вписал VAB Банк в свой "расстрельный список неплатежеспособников", да ещё и недобросовестных, заявив, мол, кредитные средства были незаконно выведены руководством финучреждения, а предоставленный залог в виде недвижимости оказался неликвидным.

Одним из виновников назван олигарх Олег Бахматюк, владелец банка-банкрота. В результате, в ответ на заявление регулятора еще в 2016 году Главное следственное управление Национальной полиции начало досудебное расследование. Однако его результат, скажем так, закончился на "позитивной ноте".

"Досудебным расследованием факты расхищения средств не установлены. В то же время доказано совершение должностными лицами действий, направленных на выполнение взятых банком обязательств относительно своевременного возвращения их депозитных вкладов", — цитируется в сообщении пресс-службы постановление следователя. В его заключении также сообщалось, что кредит был выдан под залог, оценочная стоимость которого более чем вдвое превышала сумму рефинансирования. И средства были направлены по целевому назначению — на погашение вкладов физлиц и поддержку финансовой стабильности учреждения, говорится в сообщении.

Но такой исход дела не всем пришелся по вкусу: спустя полтора месяца, 18 сентября 2019 года, первый заместитель Генпрокурора отменяет данное постановление и передает дело в НАБУ, после чего события стремительно набирают обороты. В рекордные сроки — менее чем через 2 месяца, на основании тех же материалов, которые чуть ранее были признаны "недостаточными", НАБУ принимает абсолютно противоположную позицию.

13 ноября детектив Бюро признает Бахматюка и ещё семерых членов правления подозреваемым в незаконном выведении средств из финучреждения и сговоре с должностными лицами НБУ, согласно ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК. Никаких дополнительных расследований НАБУ проводить не посчитало нужным. Никаких новых данных. Все те же документы, но абсолютно другое решение.

Правда, на тот момент Бахматюк находится за границей. Понимая, что "дело пахнет жаренным", а именно — объявлением в международный розыск, сторона защиты прибегает к превентивным мерам. 29 ноября адвокаты сообщают украинским правоохранительным органам о местонахождении Бахматюка. Дело в том, что согласно расчету защиты, олигарха объявить в международный розыск можно было в случае, если место его пребывания было бы неизвестно, либо если подозреваемый проигнорировал повестку, врученную в порядке, предусмотренном УК. При этом никакие повестки банкиру вручены не были. Однако, в НАБУ на подобные "формальности" не стали размениваться. Несмотря на отсутствие оснований, уже 13 декабря детектив антикоррупционного бюро вносит постановление об объявлении Бахматюка в международный розыск.

Дело в том, что само существование данного документа могло бы стать основанием для следственного судьи заочно выбрать меру пресечения в виде содержания Бахматюка под стражей, — на это и была ставка. Вскоре досудебное расследование закрывают, материалы по подозрению Бахматюка перерастают в отдельное уголовное производство.

Дальше — больше. Спустя почти четыре месяца, 24 марта 2020-го, детектив НАБУ подает в суд соответствующее ходатайство. Четыре месяца — более чем достаточный срок, в течение которого можно было выполнить элементарную формальность для обеспечения законности этому "правосудию" — для вызова подозреваемого из-за границы, как того требует УК. Однако, по каким-то причинам детектив такой возможностью воспользоваться не посчитал нужным.

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Вместо этого была зафиксирована попытка детективов вручить повестку и подозрение в обход закона на территории Австрии, при этом совершая следственные действия на территории другого государства без уведомления этого самого государства. Другими словами украинские антикоррупционеры попутно совершили грубое вмешательство в суверенитет другого государства.

В общем, дело дошло до суда. 15 апреля 2020 следственный судья не признал действительным объявление в международный розыск и отказал в удовлетворении ходатайства, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для рассмотрения данного вопроса в отсутствии подозреваемого.

Однако в дело снова вмешалась прокуратура с апелляционной жалобой, в ответ на которую уже 28 мая Высший антикоррупционный суд все же принял решение об аресте Бахматюка заочно. Правда, раз подозреваемый находился за пределами Украины, то после его задержания не позднее чем через 48 часов с его участием будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения.

По имеющейся информации, и сам Артем Сытник наведывался по данному делу в антикоррупционный суд во время разбирательств. Ни подозрения, ни повестки от НАБУ олигарх не дождался и по сей день. При этом антикоррупционеры пытаются добиться экстрадиции олигарха, однако в Офисе Генпрокурора, где за это время уже дважды сменили руководство, вероятно, такие действия посчитали ну слишком откровенной наглостью: "Управление вернуло запрос об экстрадиции в НАБУ, поскольку мы обнаружили, что он не отвечает требованиям международного права и нарушает процедуры, установленные законодательством Украины, что может стать препятствием для выдачи подозреваемого иностранного государства", — сообщили в прокуратуре. Требовать экстрадиции НАБУ не имело права, так как о местонахождении бизнесмена следственные органы были официально уведомлены.

В общем, что касается судебных разбирательств — тут эпопея тянется до сих пор: сначала летом Печерский райсуд Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову закрыть дело Бахматюка, мол, дело уже расследовалось и было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Позже САП обжаловала решение в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, несмотря на указание Печерского суда на невозможность этого.

Ответить однозначно, как объяснить подобные "правоохранительные конвульсии", сложно, однако однозначно то, что подобные действия несут в себе серьезный риск нарваться на пресловутые "европейские права человека" и тогда уже арест Бахматюка за границей могут признать нарушением прав на личную неприкосновенность.

Ведь это решение, основанное на незаконном объявлении в международный розыск. Не исключено, что НАБУ намеренно предпринимает все возможное, чтобы добиться отказа в выдаче Бахматюка, при этом "умыв руки", мол, мы сделали все возможное, и посетовав на чрезмерную либеральность "европейских взглядов в вопросе прав преступников".

Либо же попытка "замазать" собственные промахи, допущенные в спешных попытках во что бы то ни стало поймать "нерадивого банкира". Но как бы там ни было, а вопрос уже не только в выдаче подозреваемого. Ведь подобный правоохранительный произвол со стороны НАБУ становится серьёзной имиджевой угрозой: Украина рискует на весь мир прослыть страной, где права человека во время следственных действий ничем не защищены.