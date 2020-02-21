Фонд гарантирования заявил о намеренном срыве продажи активов VAB Банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подозревает в возможном сговоре председателя Ассоциации защиты вкладчиков А. Маринушкина с заинтересованными в непродаже активов ПАО VAB Банк лицами, цель которой — сорвать продажу коммерческой недвижимости в Святошинском районе Киева, которая находится в залоге Национального банка Украины.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, 30 января 2020 года в системе электронных торгов Prozorro.Продажи состоялся аукцион по продаже этой недвижимости, в результате которого после прозрачной и конкурентной борьбы между шестью участниками был определен победитель: ООО "ОЙЛ ХАБ КИЕВ", предложивший наивысшую цену за лот в размере 61,154 млн грн.

До этого упомянутый актив уже выставлялся на аукцион пять раз, и желающих его приобрести не нашлось.

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На торгах, которые были проведены по голландской модели аукциона (на понижение), после остановки цены одним из участников на уровне 41,5 млн грн, конкуренты начали повышать цену следующим образом:

– 44 млн грн;

– 46,667 млн грн;

– 60 млн грн;

– 61,154 млн грн.

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"Таким образом, очевидным является факт прозрачной, конкурентной борьбы. При этом, цена продажи превысила нижнюю границу, согласованную с Национальным банком Украины (залогодержателем). И вдруг, когда Фонд осуществлял все необходимые процедуры для заключения сделки, 6 февраля в следственное управление ГУ Национальной полиции в городе Киеве было подано заявление от имени Председателя Ассоциации защиты вкладчиков А. Маринушкина о якобы заниженной цене продажи актива, и 13 февраля по ходатайству следователя ГУ НПУ районный суд города Киева наложил арест на упомянутую недвижимость", — говорится в сообщении.

В ФГВФЛ отмечают, что такие действия совершаются умышленно, чтобы исключить оформление сделки с покупателем, а следовательно — получение средств от продажи и направление их на расчеты с НБУ (залогодержатель).

"Цель таких действий очевидна — парализовать работу Фонда по продаже этого актива, поскольку инициаторы этой акции не могли не знать, что в марте 2020 года всплывает 5-летний срок ликвидации ОАО "ВиЭйБи Банк", что делает невозможным продажу активов, которые остаются на его балансе и расчеты с кредиторами банка. Особенно цинично, что эта акция реализуется руководителем организации, якобы заботится об интересах кредиторов неплатежеспособных банков. На самом деле такие действия направлены против интересов кредиторов", — подчеркнули в ФГВФЛ.

Фонд гарантирования готовит апелляцию на данное решение Голосеевского районного суда города Киева, а также планирует обратиться в милицию с заявлением о расследовании заговора, направленного на срыв продажи активов.

Напомним, 11 и 12 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банку.

Следователи НАБУ установили, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. И несмотря на то, что банк не подал все необходимые документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, предоставило кредит, утверждают в НАБУ.

Согласно данным расследования, стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость залога составляла 72,62 млн грн, тогда как VAB Банк заявил 1,8 млрд грн. В НАБУ напоминают, что стабкредит в 1,2 млрд грн, выданный на два года, банк не вернул.

Детективы НАБУ расследуют это дело с октября 2016 года. В феврале 2019 экс-генпрокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном деле ГСУ Нацполиции, следователи которой 9 августа 2019 года закрыли дело в связи с отсутствием состава преступления.

Поздно вечером 11 ноября НАБУ задержало председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука во время обысков в банке. Ему вручили подозрение в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году ВиЭйБи Банку Олега Бахматюка.

В НАБУ отмечают, что в сентябре текущего года генпрокурор Руслан Рябошапка отменил закрытие дела и признал подследственность по делу детективами НАБУ.

Следствие считает, что в 2014 году владелец VAB Банка Олег Бахматюк вступил в сговор с тогдашним первым заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком.