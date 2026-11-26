Более половины украинцев — 54% из опрошенных — за последний год использовали инструменты искусственного интеллекта при поиске недвижимости. В то же время, окончательные финансовые решения покупатели и арендаторы предпочитают принимать самостоятельно или по совету специалистов.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Group.

Делегируют алгоритмы поиска и проверки документов

Чаще всего искатели жилья обращаются к сервисам типа ChatGPT или Google AI, чтобы сэкономить время на обработке больших массивов данных.

Больше украинцы заинтересованы в функциях, которые могут упростить поиск недвижимости и помочь проработать большой объем информации. Среди наиболее востребованных возможностей ШИ-помощника:

уведомление о новых объявлениях согласно заданным критериям — 34%;

сравнение объектов недвижимости между собой - 27%;

анализ района, в том числе инфраструктуры, транспортной доступности и безопасности – 26%;

разъяснение документов, договоров и юридических терминов - 20%;

оценка стоимости ремонта - 18%;

организация и согласование пересмотров недвижимости – 14%;

подготовка уведомлений риелторам или продавцам – 9%.

В то же время 27% респондентов не выбрали ни одну из предложенных функций.

Избегают возлагать на нейросети оценку стоимости

Несмотря на популярность технологий в рутинных процессах, доверие к ним в денежных вопросах остается низким. Если оценка стоимости квартиры от риелтора и искусственного интеллекта разойдется, только 7% украинцев поверят алгоритму. 28% опрошенных проведут собственный анализ рынка, 23% изберут мнение риелтора, а еще 23% в равной степени учтут оба варианта.

Требуют маркировать сгенерированный контент в объявлениях

Подавляющее большинство участников опроса – 61% – убеждены, что использование ИИ при создании объявлений должно быть обязательно обозначено. Наиболее лояльно пользователи воспринимают сгенерированные тексты: 28% положительно относятся к написанию описаний недвижимости нейросетями, а 27% к обзорам инфраструктуры района.

Вмешательство в визуальную часть вызывает сопротивление. Только 9% одобряют виртуальную меблировку комнат, и по 8% - создание или редактирование фото и видео. Наиболее неприемлемыми манипуляциями респонденты назвали цифровое сокрытие дефектов типа трещин или влаги (26%) и искусственное увеличение площади комнат на снимках (26%).

Напомним, цена остается одним из ключевых критериев при выборе жилья, однако в 2026 году украинцы все больше оценивают недвижимость с точки зрения безопасности и автономности. Покупатели обращают внимание на наличие укрытия, автономного отопления и резервного питания на случай отключений. В то же время близость к центру города или метро постепенно теряет прежний вес.