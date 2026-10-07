Как украинцы выбирают жилье в 2026 году: цена, укрытие и автономность

Цена остается одним из ключевых критериев при выборе жилья, однако в 2026 году украинцы все больше оценивают недвижимость с точки зрения безопасности и автономности. Покупатели обращают внимание на наличие укрытия, автономного отопления и резервного питания на случай отключений. В то же время, близость к центру города или метро постепенно теряет былый вес.

Об этом сообщает Dilo , ссылаясь на исследование OLX Недвижимость, в котором говорится, что именно побуждает украинцев менять жилье и какие характеристики влияют на решение о покупке или аренде.

Что важно для покупателей жилья

Чаще решение приобрести недвижимость связано с желанием изменить текущие жилищные условия – об этом заявили 47% опрошенных. Еще 42% хотят иметь собственное отдельное пространство, 23% ищут больше или просторнее жилье, 20% стремятся повысить уровень жизни, а 11% планируют изменить район проживания.

В то же время растет количество людей, стремящихся жить отдельно от семьи. В 2026 году 16% покупателей назвали мотивом желания жить отдельно с партнером, в то время как годом ранее этот показатель составлял 7%. Еще 13% ищут отдельное жилье для детей, а столько же хотят жить отдельно от родителей.

Для 28% респондентов недвижимость также является инвестицией. Из них 19% рассматривают покупку жилья как способ получать будущий доход от аренды или перепродажи.

Если говорить непосредственно о характеристиках жилья, на первое место занимает цена – ее учитывают 82% опрошенных. Далее следуют площадь квартиры (79%), количество комнат и район города (по 77%), планировка или ремонт и стадия готовности объекта (по 76%). Инфраструктура и внешний вид дома важны для 73% покупателей, этаж – для 72%.

В то же время, существенно возросла роль энергетической автономности. Наличие резервного питания в 2026 году важно для 68% покупателей по сравнению с 49% годом ранее. Еще 68% обращают внимание на автономное отопление. Таким образом, энергонезависимость фактически стала одним из основных критериев выбора жилья.

Не менее важным становится вопрос безопасности. 67% покупателей учитывают расстояние от стратегических объектов, а 60% – наличие укрытия в доме. Для сравнения, близость к центру города важна для 45% респондентов, а метро – для 46%.

При этом 42% опрошенных уже ищут жилье и планируют приобрести его в течение следующего года. Еще 36% рассматривают покупку недвижимости в перспективе от одного до пяти лет.

«Цена и локация остаются базовыми характеристиками жилья, однако сегодня люди оценивают объект значительно шире. доступность”, – отмечает Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость.

По ее словам, в 2026 году фактически сформировалась новая формула выбора жилья: цена, локация и характеристики объекта дополняются требованиями безопасности и автономности.

Что важно для арендаторов

На рынке долгосрочной аренды главным мотивом поиска жилья остается желание иметь отдельное пространство – ответили 45% опрошенных. Еще 37% хотят изменить текущие жилищные условия, а 33% ищут жилье из-за работы, путешествий или других обстоятельств, связанных с мобильностью.

Влияние войны и необходимость сменить место жительства назвали причиной поиска 28% респондентов. Еще 17% хотят жить отдельно с партнером, 16% – от родителей, а 14% нуждаются в дополнительном пространстве для работы или обучения.

Цена остается главным критерием и в аренде – ее учитывают 82% опрошенных. Далее следуют близость к общественному транспорту и район – по 68%. Расстояние от стратегических объектов важно для 66% арендаторов.

Количество комнат и близость к работе учитывают по 65% респондентов, планировка и ремонт – 61%.

Как и в случае с покупкой, все большее значение приобретает автономность. Резервное питание важно для 60% арендаторов – это даже больше, чем общая площадь жилья (59%), инфраструктура и этаж (по 57%). Автономное отопление учитывают 54% опрошенных, наличие укрытия в доме – также 54%.

А традиционные характеристики комфортного или престижного жилья имеют меньший вес. Близость к центру важна для 41% арендаторов, паркинг – для 41%, а вид из окна – для 40%.

Таким образом, в 2026 году арендаторы все чаще выбирают жилье не только по цене или расположению, но и по его способности обеспечить базовую автономность и безопасность.

Квартиры остаются безоговорочным лидером среди форматов долгосрочной аренды: их рассматривают 90% поисковиков. Дома интересуют 26%, а таунхаусы – 5%.

Напомним, по данным ЛУН, в Киеве за прошедшие несколько месяцев и особенно недель резко растет предложение аренды квартир, особенно на левом берегу. Этот факт пользователи соцсетей связывают с обстрелом мостов в столице. Впрочем, эксперты маркетплейса предпочитают не спешить сообщать о явлении опустевших квартир на рынке недвижимости.