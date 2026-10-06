Аренда квартир в Киеве подешевела: что происходит на левом берегу после обстрелов мостов

Несмотря на обстрелы транспортной инфраструктуры Киева, резкое падение стоимости аренды жилья на левом берегу столицы пока не наблюдается. В отдельных районах цены действительно снижаются, однако схожая динамика есть и на правом берегу.

Об этом в комментарии Dilo рассказала руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.

По данным ЛУН, в период с 24 сентября по 5 октября медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Днепровском районе снизилась с 14 тыс. грн до 13 тыс. грн в месяц. Это падение на 7,1%.

В Деснянском районе цена снизилась с 9,5 тыс. грн до 9 тыс. грн, или на 5,3%. В то же время в Дарницком районе медианная стоимость аренды осталась без изменений – 15 тыс. грн в месяц.

При этом понижение стоимости аренды фиксируют и на правом берегу столицы. В Оболонском районе цена однокомнатной квартиры за этот период сократилась с 16 тыс. грн. до 15 тыс. грн. – на 6,3%.

В Киеве медианная цена аренды однокомнатной квартиры с 24 сентября по 5 октября снизилась с 18 тыс. грн до 17 тыс. грн, то есть на 5,6%.

"Обрушение цен на левом берегу Киева мы не видим. Аренда в отдельных районах действительно дешевеет, но похожая динамика есть и на правом берегу", – отметила Людмила Кирюхина.

По ее словам, рано связывать снижение цен именно с обстрелами мостов. На динамику арендного рынка могут влиять и другие факторы, поэтому для выводов об изменении спроса и стоимости жилья требуется более длительный период наблюдений.

Что происходит с ценами на продажу квартир

На вторичном рынке Киева резкого падения цен на квартиры тоже пока не наблюдается. Рынок продаж реагирует на изменения медленнее, чем арендный.

По словам Кирюхиной, цены на вторичное жилье начали снижаться еще весной. В то же время за последний месяц падение составило менее 1%.

В годовом исчислении цены практически не изменились: сейчас стоимость квартир на вторичном рынке Киева примерно на 0,5% выше, чем в прошлом.

Таким образом, данные ЛУН не свидетельствуют о резком удешевлении жилья на левом берегу Киева из-за проблем с транспортным сообщением. Снижение цен на аренду фиксируется в разных районах столицы, в то время как рынок продаж остается значительно более стабильным.

Напомним, ЛУН выяснил, связан ли резкий рост предложения квартир для аренды в Киеве с массовым выездом киевлян из города.