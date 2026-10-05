Массовый выезд киевлян? ЛУН объяснил, почему выросло количество квартир в аренду

В соцсетях сообщают о резком росте предложения квартир для аренды в Киеве, связывающих с якобы массовым выездом жителей из столицы.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на ЛУН.

ЛУН решил проверить, как действительно изменилось количество объявлений и когда начался рост.

Согласно исследованиям специалистов маркетплейса, внутренняя миграция наблюдалась еще с середины августа.

"Люди готовятся к зиме: меняют жилье и районы в пределах столицы или переезжают в более безопасные регионы", – говорится в сообщении.

Рост количества объявлений в Киеве и их сокращение в ряде городов западных областей отвечает этим тенденциям. В то же время, сами данные о вакансиях не позволяют определить, сколько людей на самом деле переехало и какими были причины таких перемещений.

Предложение в Киеве медленно растет за последние два месяца и значительно усилило темп в сентябре. На прошлой неделе количество объявлений увеличилось на 5,4%.

"Так что говорить о внезапном массовом выезде киевлян на основании скриншотов распространяющихся в сети карт bird некорректно", – отмечает Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

По информации ЛУН, за два месяца предложение аренды квартир в Киеве выросло на 66%. В Одессе их количество увеличилось более чем в три раза. В то же время в Черновцах этот показатель упал почти на две трети, а в Ужгороде и Ивано-Франковске – примерно на 60%.

ЛУН проанализировал динамику количества объявлений об аренде квартир в 22 городах Украины, сравнив показатели по состоянию на 1 августа и 2 октября 2026 года. Отдельно были оценены изменения за последнюю неделю – с 25 сентября по 2 октября.

Киев: предложение аренды за два месяца выросло

В столице число объявлений аренды за два месяца увеличилось на 66%. Архивные данные ЛУН свидетельствуют, что рост стартовал еще в августе и ускорился в сентябре. Подобную ситуацию отметили в разных источниках объявлений, размещенных на ЛУН.

В течение недели предложение аренды в Киеве выросло на 5,4%, что продолжает сложившуюся ранее тенденцию.

Где объявлений об аренде стало больше

Самое существенное увеличение за исследованный период произошло в Одессе – объявлений стало более чем втрое больше.

Заметный рост количества объявлений зафиксировали в Запорожье – на 79%, Сумах – на 78% и Херсоне – на 72%. В Днепре количество предложений увеличилось на 32%, в Харькове – на 27%, в Виннице – на 23%, а в Николаеве – на 18%.

На 16% увеличилось количество объявлений в Черкассах и Чернигове, тогда как в Хмельницком их количество выросло на 7%.

Где выбор объявлений об аренде уменьшился

По данным ЛУН, больше всего сократилось количество объявлений об аренде жилья в Черновцах – за два месяца их стало на 65% меньше. В Ужгороде предложение уменьшилось на 61%, а в Ивано-Франковске – на 59%.

В Луцке количество объявлений сократилось на 35%, в Тернополе – на 34%, в Полтаве – на 24%, во Львове – на 22%. Меньше предложений также стало в Житомире – на 18%, Ровно – на 11% и Кропивницком – на 2%.

Что изменилось в течение недели

В период с 25 сентября по 2 октября предложение аренды и дальше сокращалось в Ужгороде – на 19,4%, Львове – на 10,5% и Ивано-Франковске – на 7,6%.

В то же время в Киеве количество активных объявлений возросло на 5,4%, а в Одессе – на 3,2%. В Харькове за неделю количество предложений не изменилось.

ЛУН сравнивает количество активных объявлений, доступных на платформе на конкретные даты. Эти показатели отражают объем предложения на рынке, а не общее количество объявлений за определенный период или число фактически заключенных договоров аренды.

Вывод

Данные ЛУН свидетельствуют о заметных изменениях на рынке аренды жилья в Украине, однако рост количества объявлений не подтверждает массового выезда киевлян. Динамика предложения может быть связана с внутренней миграцией, подготовкой к зимнему периоду и изменениями спроса в разных регионах.

Напомним, стоимость 1-комнатных квартир в областных центрах Украины за год в основном выросла. Больше всего подорожало жилье в Хмельницком и Львове, в то время как в Херсоне и Ровно медиани цены снизились. Дороже всего покупать однокомнатную квартиру сейчас в Ужгороде, а Киев занимает третье место по стоимости.