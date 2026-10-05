Масовий виїзд киян? ЛУН пояснив, чому зросла кількість квартир в оренду

У соцмережах повідомляють про різке зростання пропозиції квартир для оренди в Києві, що пов’язують із нібито масовим виїздом мешканців зі столиці.

Про це повідомляє Dilo.ua з посиланням на ЛУН.

ЛУН вирішив перевірити, як насправді змінилася кількість оголошень і коли почалося зростання.

Згідно з дослідженнями фахівців маркетплейса, внутрішня міграція спостерігалась ще із середини серпня.

“Люди готуються до зими: змінюють житло й райони в межах столиці або переїжджають у більш безпечні регіони”, – йдеться у повідомленні.

Зростання кількості оголошень у Києві та їх скорочення в низці міст західних областей відповідає цим тенденціям. Водночас самі дані про вакансії не дають змоги визначити, скільки людей насправді переїхало та якими були причини таких переміщень.

Пропозиція в Києві повільно зростає протягом останніх двох місяців і значно посилила темп у вересні. На минулому тижні кількість оголошень збільшилася на 5,4%.

“Тож говорити про раптовий масовий виїзд киян на підставі скриншотів мапи bird, що ширяться в мережі, некоректно”, – зазначає Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

За інформацією ЛУН, впродовж двох місяців пропозиція оренди квартир у Києві зросла на 66%. В Одесі їх кількість збільшилась на понад тричі. Водночас у Чернівцях цей показник впав майже на дві третини, а в Ужгороді та Івано-Франківську – приблизно на 60%.

ЛУН проаналізував динаміку кількості оголошень про оренду квартир у 22 містах України, порівнявши показники станом на 1 серпня та 2 жовтня 2026 року. Окремо було оцінено зміни за останній тиждень – з 25 вересня до 2 жовтня.

Київ: пропозиція оренди за два місяці зросла

У столиці число оголошень оренди впродовж двох місяців збільшилась на 66%. Архівні дані ЛУН свідчать, що ріст стартував ще у серпні та пришвидшився у вересні. Подібну ситуацію відзначили в різних джерелах оголошень, розміщених на ЛУН.

Упродовж тижня пропозиція оренди в Києві зросла на 5,4%, що продовжує сформовану раніше тенденцію.

Де оголошень про оренду стало більше

Найсуттєвіше збільшення за досліджений період відбулось у Одесі – оголошень стало більш ніж утричі більше.

Найпомітніше зростання кількості оголошень зафіксували у Запоріжжі – на 79%, Сумах – на 78% та Херсоні – на 72%. У Дніпрі кількість пропозицій збільшилася на 32%, у Харкові – на 27%, у Вінниці – на 23%, а в Миколаєві – на 18%.

На 16% побільшало оголошень у Черкасах і Чернігові, тоді як у Хмельницькому їхня кількість зросла на 7%.

Де вибір оголошень про оренду зменшився

За даними ЛУН, найбільше скоротилася кількість оголошень про оренду житла в Чернівцях – за два місяці їх стало на 65% менше. В Ужгороді пропозиція зменшилася на 61%, а в Івано-Франківську – на 59%.

У Луцьку кількість оголошень скоротилася на 35%, у Тернополі – на 34%, у Полтаві – на 24%, у Львові – на 22%. Менше пропозицій також стало в Житомирі – на 18%, Рівному – на 11% та Кропивницькому – на 2%.

Що змінилося упродовж тижня

У період із 25 вересня до 2 жовтня пропозиція оренди й надалі скорочувалася в Ужгороді – на 19,4%, Львові – на 10,5% та Івано-Франківську – на 7,6%.

Водночас у Києві кількість активних оголошень зросла на 5,4%, а в Одесі – на 3,2%. У Харкові за тиждень кількість пропозицій не змінилася.

ЛУН порівнює кількість активних оголошень, доступних на платформі на конкретні дати. Ці показники відображають обсяг пропозиції на ринку, а не загальну кількість оголошень за певний період чи число фактично укладених договорів оренди.

Висновок

Дані ЛУН свідчать про помітні зміни на ринку оренди житла в Україні, однак саме зростання кількості оголошень не підтверджує масового виїзду киян. Динаміка пропозиції може бути пов’язана з внутрішньою міграцією, підготовкою до зимового періоду та змінами попиту в різних регіонах.

Нагадаємо, вартість 1-кімнатних квартир в обласних центрах України за рік переважно зросла. Найбільше подорожчало житло у Хмельницькому та Львові, тоді як у Херсоні й Рівному медіанні ціни знизилися. Найдорожче купувати однокімнатну квартиру наразі в Ужгороді, а Київ посідає третю сходинку за вартістю.