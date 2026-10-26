Росія закопає свої дата-центри під землю через атаки українських дронів

Росія переводить ключові центри обробки даних у підземелля через постійні нальоти українських БПЛА. Мінцифри РФ затвердило рекомендації, які вимагають від бізнесу будувати підземні бункери та залучати РЕБ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Затверджений документ впроваджує багаторівневий принцип захисту, що включає встановлення надпотужних конструкцій проти ударної хвилі, залучення систем РЕБ та цілодобову взаємодію з Росгвардією і збройними силами.

Усі дата-центри поділили на три категорії, де до найвищої "К1" віднесли стратегічні об'єкти, пошкодження яких загрожує паралічем державних служб. "К2" — теж важливі центри обробки, але вже регіонального чи галузевого значення, "К3" — корпоративні ЦОДи, ушкодження яких некритичні для держави в цілому.

Атаки паралізували російські онлайн-сервіси

Причиною ухвалення екстрених заходів стала серія успішних ударів українських сил у жовтні по об'єктах Яндекса, VK, Сбера та Федеральної податкової служби.

Внаслідок атак зазнали уражень важливі центри у шести регіонах європейської частини Росії, зокрема у Володимирській, Калузькій, Ленінградській, Нижегородській, Рязанській та Саратовській областях.

Це спричинило масштабні збої в роботі державних додатків, онлайн-банкінгу, служб таксі та сервісів доставки по всій країні.

На тлі руйнувань в російському IT-секторі навіть запропонували створити єдиний "дата-центр судного дня" для екстреного відновлення інтернет-послуг.

Провайдери перекладають витрати на пересічних користувачів

Нові вимоги безпеки є обов'язковими як для державних органів, так і для приватного бізнесу.

Експерти галузі зазначають, що зведення укриттів, встановлення сіток, датчиків та дублювання каналів додасть до вартості об'єктів від 5% до 10%.

Через додаткові витрати на фізичний та електронний захист російські провайдери вже заклали зростання тарифів для кінцевих споживачів до 10%. Втім, аналітики вважають такі витрати виправданими, оскільки втрата об'єкта та місяці простою коштують значно дорожче за його укріплення.

Нагадаємо, 8 жовтня найбільша російська інтернет-компанія "Яндекс" повідомила в четвер про повну зупинку дата-центру в Сасово Рязанської області після атаки дронів.

Також дата-центр у Калузі (за 160 кілометрів на південний захід від Москви) зазнав удару 9 жовтня.

Загалом "Яндекс" має п'ять дата-центрів. Чотири з них знаходяться на території Росії – у Сасово, Калузі, Митищах та Володимирі, а один – у Фінляндії. Останній об'єкт через санкції відключили від електрики.