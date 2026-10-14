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Українські дрони вдарили по дата-центру Сбербанку та металургійному заводу
14 жовтня у російському місті Балаково Саратовської області безпілотники атакували мегадата-центр Сбербанку та металургійний завод "Балаково".
Як пише Dilo, про це повідомляє український канал Exilenova+.
Обидва об'єкти розташовані в промисловій зоні міста, де, за супутниковими знімками NASA FIRMS, було зафіксовано кілька пожеж.
Дата-центр Сбербанку знаходиться на етапі будівництва, але вже частково експлуатується. Очікується, що він стане одним із найбільших центрів обробки даних у Росії, а на його базі працюватимуть сервіси державної цифрової платформи ДержТех. За наведеними в повідомленнях даними, він може вміщувати близько 3 тис. серверних стійок і до 120 тис. серверів. Заявлена потужність електропостачання становить 82 МВт. Вартість проекту оцінюється в 122,2 млрд руб (1,45 мільярда доларів США).
Такі комплекси забезпечують роботу обчислювальних систем і цифрових сервісів. Ураження навіть частин об'єкту може негативно повпливати на банківські сервіси РФ.
У свою чергу, металургійний завод "Балаково" спеціалізується на виробництві сталі та прокатних металів. Підприємство виробляє понад 1 млн. тонн прокатної сталі на рік.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку.
"Є пошкодження кількох житлових будинків. Попередньо загинула людина", - написав глава регіону.
Нагадаємо, за останній тиждень Україна атакували щонайменше три об'єкти компанії "Яндекс":
- дата-центр у Сасово Рязанської області залишається повністю знеструмленим і відключеним після атаки 8 жовтня;
- дата-центр у Калузі (за 160 кілометрів на південний захід від Москви) зазнав удару 9 жовтня;
- третій об'єкт у Володимирській області був атакований 11 жовтня.
Ці удари стали відповіддю на серію російських атак проти цифрової, транспортної та енергетичної інфраструктури України.