Дата-центри "Яндекса" після атак: на заміну обладнання може піти пів року

Російській компанії “Яндекс” може знадобитися близько шести місяців, щоб замінити обладнання у пошкоджених дата-центрах.

Як пише Dilo, про це інформують російські ЗМІ.

За їхніми даними, компанії доведеться купувати обладнання за цінами, які є одними з найвищих за останні роки.

Крім вартості техніки, додатковою проблемою можуть стати канали постачання. Для придбання необхідного обладнання "Яндексу" доведеться використовувати різні іноземні канали закупівель, що може ускладнити процес відновлення.

Зростання витрат на заміну обладнання, за прогнозами, може позначитися на вартості хмарних послуг для російських клієнтів компанії.

Що відомо про пошкодження дата-центрів

8 жовтня на території верстатобудівного заводу "Саста" в місті Сасово Рязанської області РФ сталася пожежа. На території підприємства розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ". Після інциденту в роботі сервісів "Яндекса" зафіксували масштабний збій.

Наступного дня українські безпілотники пошкодили ще один дата-центр компанії — цього разу в Калузі.

Таким чином, пошкодження двох об’єктів створило для "Яндекса" додаткові труднощі з відновленням інфраструктури. Тривалість ремонту та заміни обладнання, а також можливе підвищення цін на хмарні послуги залежатимуть від вартості техніки й можливостей її постачання.

Раніше Росія почала бити по дата-центрам у Києві.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Внаслідок російської атаки в Києві постраждав дата-центр, через що проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери" Домонет", Kievnet та Faust.

Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.

У компанії наголосили, що усі клієнтські дані повністю збережені, загрози для них немає. Завдяки завчасно створеному резервуванню інфраструктури сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі з резервних майданчиків.

Унаслідок подвійної російської атаки по Києву було повністю знищено обладнання головного технічного вузла телекомунікаційного оператора "Омега Телеком".

Раніше Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) попередила, що в Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.