Україна атакувала другий дата-центр "Яндекса": які наслідки

Українські дрони в ніч проти 9 жовтня атакували дата-центр "Яндекса" у Калузі в Росії. Декілька модулів виведено з ладу. Пошкодження суттєві.

Як пише Dilo, про це повідомили у пресслужбі компанії "Яндекс"

"Декілька модулів дата-центру повністю виведено з ладу. Через це частина сервісів може працювати з перебоями. Повний масштаб збитків зараз оцінюється", - заявили в компанії.

Там також уточнили, що потерпілих від атаки немає.

Дата-центр "Яндекса" в Калузі розташований в індустріальному парку "Грабцеве". Він є найпотужнішим у компанії, займає 130 тис. квадратних метрів та обслуговує внутрішні сервіси.

Це вже другий дата-центр "Яндекса", який потрапив під атаку Збройних сил України (ЗСУ) за останню добу. Напередодні, 8 жовтня, українські дрони вдарили по дата-центру компанії у місті Сасово Рязанської області.

Після атаки на об'єкті сполохнула пожежа, а його роботу було повністю зупинено. Пізніше у "Яндексі" не змогли підтвердити можливість відновлення обладнання. При цьому в дата-центрі було розміщено два з трьох суперкомп'ютерів "Яндекса", які він використовує для навчання своєї моделі штучного інтелекту YandexGPT.

Загалом "Яндекс" має п'ять дата-центрів. Чотири з них знаходяться на території Росії – у Сасово, Калузі, Митищах та Володимирі, а один – у Фінляндії. Останній об'єкт через санкції відключили від електрики.

Напередодні Яндекс обмежив відображення дата-центрів у своєму картографічному сервісі. Зокрема, на супутникових знімках перестали бути доступними чіткі зображення чотирьох об'єктів. Крім того, компанія більше не ідентифікує майданчики як дата-центри на їх адреси.

Після атаки на дата-центр у Сасово у російському сегменті інтернету стався масштабний збій.

Наприкінці вересня російські військові атакували дата-центр у Києві. Президент України Володимир Зеленський після цього заявив, що Київ симетрично відповідатиме на російські обстріли.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Внаслідок російської атаки в Києві постраждав дата-центр, через що проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет", Kievnet та Faust.

Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.

У компанії наголосили, що усі клієнтські дані повністю збережені, загрози для них немає. Завдяки завчасно створеному резервуванню інфраструктури сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі з резервних майданчиків.

Унаслідок подвійної російської атаки по Києву було повністю знищено обладнання головного технічного вузла телекомунікаційного оператора "Омега Телеком".

Раніше Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) попередила, що в Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.