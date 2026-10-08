Масштабний збій у російському інтернеті: після удару дронів по дата-центру "Яндекса" впали десятки сервісів

У російському сегменті інтернету близько 16:00 у четвер, 8 жовтня, стався масштабний збій після нічної атаки безпілотників на дата-центр компанії "Яндекс".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times

Неполадки торкнулися роботи банків, онлайн-кінотеатрів, мобільних операторів, торговельних мереж і транспортних платформ. Найбільше проблем зафіксували в Москві та Санкт-Петербурзі.

Які платформи зазнали перебоїв

За даними аналітичних ресурсів, збій зачепив широкий перелік сервісів:

проблеми зафіксували в додатках Т-банку, МТС-Банку, Совкомбанку та Альфа-банку;

перебої виникли на платформі "Авито" (понад 14 тисяч скарг за добу), сервісах Google, YouTube, RuTube, онлайн-кінотеатрах Ivi та KION;

перестали стабільно працювати сайт "РЖД", навчальний ресурс "Дневник.ру", мережі магазинів "Пятерочка", "Лента", "Магнит" та ритейлер DNS;

у Петербурзі користувачі масово скаржилися на роботу провайдера "Скайнет", а в Москві зафіксували понад 7 тисяч скарг на хмарну платформу Mango Office;

як пише РБК, проблеми з доступом виникли також до сайтів низки російських ЗМІ — РБК, "РИА Новости", "Коммерсантъ", "Ведомости", "Интерфакс" та "Вести", причому деякі ресурси не відкривалися навіть через VPN.

Наслідки удару по об'єкту "Яндекса"

Перебої почалися після того, як у ніч на четвер українські безпілотники вдарили по дата-центру "Яндекса" в місті Сасово Рязанської області, де виникла пожежа. Після удару користувачі одразу відчули проблеми в роботі сховища "Яндекс.Диск", сервісу "Яндекс.Документы" та інших функцій компанії.

У Підмосков'ї підприємство "Мострансавто" заявило про неможливість купувати квитки на автобуси онлайн через зупинку дата-центру. На відновлення системи знадобиться до 24 годин. У прес-службі "РЖД" повідомили, що в деяких користувачів сайт працює зі збоями через роботу зовнішніх сервісів, проте додатка "РЖД Пассажирам" проблеми нібито не торкнулися.

Атака на дата-центр

Збройні сили України (ЗСУ) у ніч проти 8 жовтня вдарили по дата-центру "Яндекса" у місті Сасово Рязанської області. Про це повідомили українські моніторингові канали Exilenova+, ВЧК-ОГПУ та Astra.

Дата-центр знаходиться на території заводу "Саста", який випускає металообробні верстати та постачає обладнання у тому числі підприємствам оборонної промисловості.

Згідно з кадрами очевидців, на об'єкті в результаті атаки почалася сильна пожежа.

У "Яндексі" заявили про "інцидент" та тимчасову недоступність низки сервісів. Користувачі скаржилися на проблеми з "Яндекс.Диском" та "Яндекс.Документами".

Дата-центр "Яндекса" у Сасові відкрився у 2011 році. Голова адміністрації міста Євгенія Рубцова 2022-го говорила, що компанія інвестувала в нього понад 6 млрд рублів (70,32 мільйона доларів США) за 11 років.

Раніше Росія почала бити по дата-центрам у Києві.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Внаслідок російської атаки в Києві постраждав дата-центр, через що проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет", Kievnet та Faust.

Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.

У компанії наголосили, що усі клієнтські дані повністю збережені, загрози для них немає. Завдяки завчасно створеному резервуванню інфраструктури сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі з резервних майданчиків.

Унаслідок подвійної російської атаки по Києву було повністю знищено обладнання головного технічного вузла телекомунікаційного оператора “Омега Телеком”.

Раніше Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) попередила, що в Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.