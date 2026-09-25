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Росіяни зруйнували дата-центр київського провайдера Datagroup: як працюють сервіси компанії
Російські війська під час чергової атаки 25 вересня пошкодили дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.
Як інформує Dilo, про це повідомили у пресслужбі компанії.
Унаслідок ворожого удару інфраструктура зазнала руйнувань, проте обійшлося без людських жертв серед співробітників.
"Сьогодні внаслідок ворожої атаки був пошкоджений наш дата-центр. Головне — наші працівники не постраждали", — зазначили в Datagroup.
Що відомо про роботу сервісів
У компанії наголосили, що усі клієнтські дані повністю збережені, загрози для них немає. Завдяки завчасно створеному резервуванню інфраструктури сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі з резервних майданчиків.
Наразі профільні фахівці оцінюють масштаб руйнувань і вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.
У компанії також висловили співчуття родинам загиблих внаслідок ворожих обстрілів та побажали найшвидшого одужання всім постраждалим.
Раніше стало відомо, що БпЛА влучив у бізнес-центр у Соломʼянському районі, у будівлі якого розміщувався провайдер Datagroup, після чого на парковці поруч загорілися автомобілі. У будівлі пошкоджений фасад та вибиті вікна.
За даними президента Володимира Зеленського, внаслідок влучання дрона загинули чотири людини, ще семеро осіб постраждали, серед них — одна дитина. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що спалахнула на парковці поруч із бізнес-центром через загоряння припаркованих автомобілів.
Нагадаємо, під час попередньої атаки на столицю було пошкоджено інфраструктуру інтернет-провайдерів, що спричинило перебої зі зв’язком у частини користувачів Києва.