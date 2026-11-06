Бізнесу повернули всі затримані відшкодування ПДВ

У жовтні платникам податків відшкодували 25,9 млрд грн ПДВ. Суми, виплату яких раніше призупинили через нестачу коштів на єдиному казначейському рахунку, повернули бізнесу в повному обсязі.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Затримки виникли через необхідність першочергово фінансувати сектор безпеки й оборони, заробітні плати, пенсії та соціальні виплати.

У листопаді відшкодування продовжилося у штатному режимі. Станом на 5 листопада платникам перерахували ще 5,6 млрд грн.

Загалом із початку 2026 року бізнес отримав 202,4 млрд грн бюджетного відшкодування ПДВ.

Узгоджені суми наразі перераховують у звичайному порядку — протягом п’яти операційних днів після надходження відповідної інформації до Казначейства, як передбачено пунктом 200.13 Податкового кодексу.

Нагадаємо, у жовтні через нестачу коштів на єдиному казначейському рахунку бізнесу тимчасово зупинили відшкодування ПДВ приблизно на 17–18 млрд грн. Для підприємств такі виплати є важливою частиною оборотного капіталу.