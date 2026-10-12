Бізнесу зупинили виплати бюджетного відшкодування ПДВ: скільки заборгували

Українські підприємства зіткнулися з призупиненням бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму близько 17 млрд грн. Затримка повернення коштів може посилити фінансовий тиск на компанії, для яких відшкодування ПДВ є важливою частиною оборотного капіталу.

Як пише Dilo, про це повідомив депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Депутат звернув увагу на проблему в контексті державних бюджетних пріоритетів.

"Добре, хоч на марафон знайшлись. А то хто ж рейтинг влади буде рятувати...", - зауважив Железняк.

Водночас він не уточнив кількість підприємств, яких стосується призупинення бюджетного відшкодування ПДВ, причин затримки та строків відновлення виплат.

Натомість голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що бізнес вже три тижні не отримує відшкодування ПДВ з бюджету.

"Проблема дійсно є, і проблема серйозна. В кращому випадку відшкодування відновиться через два-три тижні. Це у випадку, якщо ВР прийде до тями і врешті проголосує наші євроінтеграційні зобовʼязання на 4 млрд євро. В іншому випадку — проблема з відшкодуванням ПДВ буде найменшою з проблем, з якими ми стикнемося", - наголосив нардеп.

Як працює механізм повернення ПДВ

Право на бюджетне відшкодування виникає за умов, визначених Податковим кодексом України. Для отримання коштів підприємство має задекларувати відповідну суму та подати необхідні документи.

Далі податкова служба перевіряє обґрунтованість заявленого відшкодування. Зокрема, органи контролю аналізують податкову звітність, зареєстровані накладні, первинні документи та реальність господарських операцій.

Якщо підстав для додаткової перевірки немає і заявлену суму узгоджено, інформацію вносять до Реєстру заяв про повернення бюджетного відшкодування ПДВ. Після цього кошти перераховують через Державну казначейську службу.

В умовах війни бюджетне відшкодування ПДВ має додаткові особливості. Зокрема, відповідно до наведеного роз'яснення Державної податкової служби від 5 жовтня 2026 року, виплати здійснюються в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку.

Що відомо про дефіцит бюджету

10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через дефіцит ліквідності уряд уже обмежує державні видатки. Менш термінові платежі планували переносити на грудень, а будівельні програми — призупиняти до появи достатнього фінансування. Раніше також повідомлялося, що через затримки міжнародної допомоги капітальні видатки перенесли на кінець року.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами вже близька до критичної, а Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд запланованого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить у визначені строки необхідні законопроєкти.

Через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.

Державні фінанси зіткнулися з труднощами через затримку міжнародної допомоги, яку Україна не отримала вчасно через невиконання частини зобов’язань перед партнерами. У зв'язку з цим уряд запроваджує жорсткі антикризові заходи.