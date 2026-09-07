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Уряд відкладає частину бюджетних видатків на кінець року

гривні
Уряд відкладає частину бюджетних видатків на кінець року / Depositphotos

Уряд вирішив перенести більшу частину незахищених видатків державного бюджету на грудень через затримки з міжнародним фінансуванням. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, наразі бюджет не може профінансувати всі передбачені на 2026 рік витрати у заплановані строки.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на допис Гетманцева.

Гетманцев пов'язав затримку фінансування зі зривом у Верховній Раді голосувань за законопроєкти, ухвалення яких входить до міжнародних зобов'язань України.

Як зазначає LIGA.net, йдеться, зокрема, про документи, необхідні для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Виконання програми МВФ також пов'язане з надходженням фінансової підтримки від інших міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу.

Перенесення насамперед стосуватиметься незахищених статей бюджету. До них належать капітальні видатки — зокрема ремонти, реконструкція та будівництво.

Водночас, за наявною інформацією, рішення наразі не зачіпає зарплати працівників бюджетної сфери, соціальне забезпечення та поточні трансферти місцевим бюджетам.

Нагадаємо, на початку вересня Україна та місія МВФ узгодили план фінансування на 2026–2027 роки. За оцінками Фонду, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становить близько $136,5 млрд, із яких $63 млрд припадає на 2026–2027 роки навіть з урахуванням уже підтвердженої допомоги.

Автор:
Тетяна Гойденко

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