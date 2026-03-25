Потреба України у зовнішньому фінансуванні цьогоріч становить близько $52 млрд

Сергій Марченко
Сергій Марченко виступив на 16-му засіданні Керівного комітету Української платформи донорів / Міністерство фінансів України

25 березня в Києві відбулося 16-те засідання Керівного комітету Української платформи донорів. У заході взяли участь представники уряду України, країн G7, Європейської Комісії та міжнародних фінансових організацій. Головною темою обговорення стало забезпечення бюджетних потреб України, які у 2026 році становлять близько 52 млрд доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"У 2025 році Україна отримала 52,4 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки. Ці кошти дали змогу повністю забезпечити ключові соціально-гуманітарні видатки. Я щиро дякую всім партнерам за ефективну співпрацю, що сприяла збереженню фінансової стабільності держави. У 2026 році державний бюджет залишається під тиском значних витрат на оборону та відновлення", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, у перші місяці 2026 року Україна вже  залучила 5,5 млрд доларів необхідних ресурсів.

Ключові джерела фінансування

Залучення коштів відбувається через механізм ERA, за підтримки Світового банку, Японії та МВФ. Зокрема, нова програма МВФ обсягом 8,1 млрд доларів уже забезпечила надходження першого траншу в розмірі 1,5 млрд доларів. Також очікується початок виплат за кредитною програмою Європейського Союзу, загальний обсяг якої становить 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Економічні показники

Попри триваючі атаки на інфраструктуру, виконання державного бюджету залишається стабільним. За січень-лютий 2026 року податкові та митні доходи зросли на 16,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У 2025 році цей показник демонстрував зростання податкових надходжень на 20%, а митних — на 21%.

Паралельно з фінансовою підтримкою Україна продовжує впровадження структурних змін. Згідно зі звітом про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, за підсумками 2025 року загальний рівень виконання зобов’язань досяг 84%, що на 3% перевищує показник попереднього року.

Нагадаємо, за січень та лютий 2026 року касові видатки загального фонду держбюджету склали 547,2 млрд грн. Це на 9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ключовими статтями витрат стали покриття військових потреб, виплати зарплат та фінансування соціальної сфери.

Автор:
Тетяна Ковальчук