Потребность Украины во внешнем финансировании в этом году составляет около $52 млрд

25 марта в Киеве состоялось 16-е заседание Управляющего комитета Украинской платформы доноров. В мероприятии приняли участие представители правительства Украины, стран G7, Европейской Комиссии и международных финансовых организаций. Главной темой обсуждения стало обеспечение бюджетных нужд Украины, которые в 2026 году составляют около 52 млрд долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"В 2025 году Украина получила 52,4 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки. Эти средства позволили полностью обеспечить ключевые социально-гуманитарные расходы. Я искренне благодарю всех партнеров за эффективное сотрудничество, способствовавшее сохранению финансовой стабильности государства. В 2026 году государственный бюджет остается под давлением значительных расходов на оборону и восстановление".

По его словам, в первые месяцы 2026 года Украина уже привлекла 5,5 млрд долларов необходимых ресурсов.

Ключевые источники финансирования

Привлечение средств происходит через механизм ERA при поддержке Всемирного банка, Японии и МВФ. В частности, новая программа МВФ в объеме 8,1 млрд долларов уже обеспечила поступление первого транша в размере 1,5 млрд долларов. Также ожидается начало выплат по кредитной программе Европейского Союза, общий объем которой составляет 90 млрд. евро на 2026-2027 годы.

Экономические показатели

Несмотря на продолжающиеся атаки на инфраструктуру, исполнение государственного бюджета остается стабильным. За январь-февраль 2026 г. налоговые и таможенные доходы выросли на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году этот показатель демонстрировал рост налоговых поступлений на 20%, а таможенных – на 21%.

Параллельно с финансовой поддержкой Украина продолжает внедрение структурных изменений. Согласно отчету о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, по итогам 2025 года общий уровень выполнения обязательств достиг 84%, что на 3% превышает показатель предыдущего года.

Напомним, за январь и февраль 2026 года кассовые расходы общего фонда госбюджета составили 547,2 млрд грн. Это на 9 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ключевыми статьями расходов стали покрытие военных нужд, выплаты зарплат и финансирование социальной сферы.