Оборона, зарплаты и соцвыплаты: куда государство потратило более 547 млрд грн за два месяца 2026 года

За январь и февраль 2026 года кассовые расходы общего фонда госбюджета составили 547,2 млрд грн. Это на 9 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ключевыми статьями расходов стали покрытие военных нужд, выплаты зарплат и финансирование социальной сферы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Приоритет – оборона и безопасность

На оборонный сектор направили 327,4 млрд грн, что составляет 59,8% от всех расходов. Непосредственно в феврале на эти нужды ушло 177,8 млрд. грн.

Распределение средств по направлениям:

оплата труда - 260,5 млрд грн (47,6% от общих затрат). Сумма выросла на 31 млрд грн по сравнению с прошлым годом. Большую часть средств использовали для выплат работникам бюджетной сферы;

социальное обеспечение - 106,5 млрд грн (19,5%). Денежные средства пошли на выплату пенсий через трансферты Пенсионному фонду, помощь семьям с детьми, субсидии на оплату коммунальных услуг и льготы на топливо;

товары и услуги - 50,6 млрд грн (9,2%). Деньги направили на закупку вооружения, боеприпасов, экипировки, топлива и питания для ВСУ, а также программу медицинских гарантий от НСЗУ;

обслуживание госдолга - 49,4 млрд грн (9%). Расходы выросли на 2,2 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года;

поддержка предприятий и медицина – 38,8 млрд грн (7,1%). финансирование закупки товаров для нужд армии и реализацию государственных медицинских программ;

помощь регионам - 36,2 млрд грн (6,6%). Трансферты местным бюджетам увеличились на 11 млрд. грн. или на 43,6% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в январе 2026 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 243,8 млрд грн, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.