Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Наличный курс:

USD

44,20

44,05

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Оборона, зарплаты и соцвыплаты: куда государство потратило более 547 млрд грн за два месяца 2026 года

гривны
За январь-февраль 2026 года расходы госбюджета выросли на 9 млрд грн / Shutterstock

За январь и февраль 2026 года кассовые расходы общего фонда госбюджета составили 547,2 млрд грн. Это на 9 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ключевыми статьями расходов стали покрытие военных нужд, выплаты зарплат и финансирование социальной сферы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Приоритет – оборона и безопасность

На оборонный сектор направили 327,4 млрд грн, что составляет 59,8% от всех расходов. Непосредственно в феврале на эти нужды ушло 177,8 млрд. грн.

Распределение средств по направлениям:

  • оплата труда - 260,5 млрд грн (47,6% от общих затрат). Сумма выросла на 31 млрд грн по сравнению с прошлым годом. Большую часть средств использовали для выплат работникам бюджетной сферы;
  • социальное обеспечение - 106,5 млрд грн (19,5%). Денежные средства пошли на выплату пенсий через трансферты Пенсионному фонду, помощь семьям с детьми, субсидии на оплату коммунальных услуг и льготы на топливо;
  • товары и услуги - 50,6 млрд грн (9,2%). Деньги направили на закупку вооружения, боеприпасов, экипировки, топлива и питания для ВСУ, а также программу медицинских гарантий от НСЗУ;
  • обслуживание госдолга - 49,4 млрд грн (9%). Расходы выросли на 2,2 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года;
  • поддержка предприятий и медицина – 38,8 млрд грн (7,1%). финансирование закупки товаров для нужд армии и реализацию государственных медицинских программ;
  • помощь регионам - 36,2 млрд грн (6,6%). Трансферты местным бюджетам увеличились на 11 млрд. грн. или на 43,6% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в январе 2026 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 243,8 млрд грн, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Ковальчук