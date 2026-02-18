Более 61% расходов госбюджета госбюджета в январе направили на оборону

В январе 2026 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 243,8 млрд грн, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из этой суммы 149,6 млрд. грн., или 61,4%, направили на сектор безопасности и обороны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Общий объем расходов государственного бюджета в январе вырос на 29,7 млрд. грн. по сравнению с январем 2025 года. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины по состоянию на 13 февраля 2026 года.

Наибольшую статью расходов традиционно составила оплата труда работников бюджетной сферы — 126,2 млрд. грн., или 51,8% всех расходов. Речь идет о зарплатах педагогов, медиков, ученых, работников культуры и социальной сферы. В годовом исчислении эти расходы выросли на 16,2 млрд грн (+14,7%).

На социальное обеспечение государство направило 54,5 млрд грн (22,4%). В то же время это на 4 млрд грн, или 6,9% меньше, чем в январе прошлого года.

Средства пошли, в частности, на:

трансферт Пенсионный фонд Украины для выплаты пенсий и доплат;

поддержание малообеспеченных семей и граждан в сложных жизненных обстоятельствах;

жилищные субсидии и льготы по оплате коммунальных услуг и приобретение топлива.

Расходы на обслуживание государственного долга выросли быстрее всего — до 20,8 млрд грн, что на 43,7% больше в годовом исчислении. Их доля в структуре расходов составила 8,5%.

Трансферты местным бюджетам также существенно увеличились – до 17,8 млрд грн (+43% год к году), или 7,3% от общего объема.

Еще 12,4 млрд грн (5,1%) государство потратило на оплату товаров и услуг. Значительная часть этих средств была направлена на обеспечение вооруженных сил Украины и других силовых структур — закупку вооружения, техники, боеприпасов, горючего, питания и экипировки. Также финансировали программу медицинских гарантий через Национальную службу здоровья Украины.

На субсидии и текущие трансферты предприятиям было выделено 10,9 млрд грн (4,5%). Часть этих средств была направлена на закупку продукции для нужд обороны.

По итогам 2025 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 4,19 трлн гривен, что на 697,2 млрд грн, или на 20% больше, чем в 2024 году. Только в декабре было направлено 649,9 млрд. грн.