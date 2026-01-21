Видатки держбюджету у 2025 році зросли на 20% і сягнули 4,19 трлн грн

За підсумками 2025 року касові видатки загального фонду державного бюджету України становили 4,19 трлн гривень, що на 697,2 млрд грн, або на 20% більше, ніж у 2024 році. Лише у грудні було спрямовано 649,9 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Мінфіну.

Найбільшим пріоритетом бюджету у 2025 році залишались безпека і оборона. Видатки за цим напрямом склали 2,67 трлн грн, або 63,8% від загального обсягу видатків загального фонду. У грудні на оборонні потреби було витрачено 445,7 млрд грн.

За інформацією Казначейства, усі пріоритетні видатки держави, включно з обороною, безпекою та соціальними зобов’язаннями, були повністю профінансовані станом на кінець 2025 року.

Структура видатків за економічною класифікацією

Найбільші обсяги коштів були спрямовані на такі цілі:

1,55 трлн грн — на оплату праці працівників бюджетної сфери з нарахуваннями (освіта, наука, медицина, культура, соціальна сфера тощо). У грудні — 152,2 млрд грн. Порівняно з минулим роком ці видатки зросли на 256,4 млрд грн (+19,9%),

659,6 млрд грн — на соціальне забезпечення (пенсії, допомоги, стипендії, виплати сім’ям з дітьми тощо). У грудні — 76,9 млрд грн, що на 89,5 млрд грн (+15,7%) більше, ніж торік,

677,1 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у грудні — 158,6 млрд грн). Кошти спрямовувались, зокрема, на забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів, закупівлю озброєння, боєприпасів, пального, харчування, екіпірування, а також на фінансування програми медичних гарантій через НСЗУ,

594,8 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам і установам (у грудні — 160,7 млрд грн). Ці кошти використовувались, зокрема, для закупівель для потреб ЗСУ, підтримки Фонду розвитку підприємництва та реалізації державних медичних програм,

361,6 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у грудні — 41,7 млрд грн), що на 53,2 млрд грн (+17,3%) більше, ніж у 2024 році,

188,2 млрд грн — трансферти місцевим бюджетам (у грудні — 15,2 млрд грн), що на 10,8 млрд грн (+6,1%) перевищує показник минулого року.

Водночас, за оперативними даними Державної казначейської служби, до загального фонду державного бюджету у 2025 році надійшло 2,66 трлн гривень.

Додамо, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, розроблене Міністерством фінансів, щодо розподілу додаткової дотації місцевим бюджетам у сумі 2,95 млрд грн у 2026 році.