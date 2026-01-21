Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Готівковий курс:

USD

43,50

43,40

EUR

51,00

50,79

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Видатки держбюджету у 2025 році зросли на 20% і сягнули 4,19 трлн грн

гривні
Видатки держбюджету у 2025 році зросли на 20% / Shutterstock

За підсумками 2025 року касові видатки загального фонду державного бюджету України становили 4,19 трлн гривень, що на 697,2 млрд грн, або на 20% більше, ніж у 2024 році. Лише у грудні було спрямовано 649,9 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Мінфіну.

Найбільшим пріоритетом бюджету у 2025 році залишались безпека і оборона. Видатки за цим напрямом склали 2,67 трлн грн, або 63,8% від загального обсягу видатків загального фонду. У грудні на оборонні потреби було витрачено 445,7 млрд грн.

За інформацією Казначейства, усі пріоритетні видатки держави, включно з обороною, безпекою та соціальними зобов’язаннями, були повністю профінансовані станом на кінець 2025 року.

Структура видатків за економічною класифікацією

Найбільші обсяги коштів були спрямовані на такі цілі:

  • 1,55 трлн грн — на оплату праці працівників бюджетної сфери з нарахуваннями (освіта, наука, медицина, культура, соціальна сфера тощо). У грудні — 152,2 млрд грн. Порівняно з минулим роком ці видатки зросли на 256,4 млрд грн (+19,9%),
  • 659,6 млрд грн — на соціальне забезпечення (пенсії, допомоги, стипендії, виплати сім’ям з дітьми тощо). У грудні — 76,9 млрд грн, що на 89,5 млрд грн (+15,7%) більше, ніж торік,
  • 677,1 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у грудні — 158,6 млрд грн). Кошти спрямовувались, зокрема, на забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів, закупівлю озброєння, боєприпасів, пального, харчування, екіпірування, а також на фінансування програми медичних гарантій через НСЗУ,
  • 594,8 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам і установам (у грудні — 160,7 млрд грн). Ці кошти використовувались, зокрема, для закупівель для потреб ЗСУ, підтримки Фонду розвитку підприємництва та реалізації державних медичних програм,
  • 361,6 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у грудні — 41,7 млрд грн), що на 53,2 млрд грн (+17,3%) більше, ніж у 2024 році,
  • 188,2 млрд грн — трансферти місцевим бюджетам (у грудні — 15,2 млрд грн), що на 10,8 млрд грн (+6,1%) перевищує показник минулого року.

Водночас, за оперативними даними Державної казначейської служби, до загального фонду державного бюджету у 2025 році надійшло 2,66 трлн гривень.

Додамо, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, розроблене Міністерством фінансів, щодо розподілу додаткової дотації місцевим бюджетам у сумі 2,95 млрд грн у 2026 році.

Автор:
Тетяна Гойденко