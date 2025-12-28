В Україні затверджено 97% місцевих бюджетів на 2026 рік

Станом на 26 грудня 2025 року в Україні затверджено 97% місцевих бюджетів, що створює передумови для стабільного фінансування закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інших сфер життєзабезпечення громад у 2026 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

За даними Міністерства фінансів України, наразі ухвалено 1 542 місцеві бюджети з 1 597. Зокрема, затверджено 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва, 113 районних бюджетів, 1 392 бюджети територіальних громад і 12 бюджетів районів у містах.

Процес затвердження окремих бюджетів ще триває.

"Затверджений місцевий бюджет – це своєчасні виплати вчителям і медикам, безперебійна робота комунальних установ і можливість громад планувати розвиток з початку року. Тому важливо пришвидшити затвердження бюджетів в тих громадах, де цей процес ще триває, щоб фінансова робота у 2026 році була стабільною та передбачуваною", — зазначив заступник міністра фінансів України Дмитро Самоненко.

У повному обсязі місцеві бюджети вже затверджені у Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Харківській та Чернівецькій областях.

У Мінфіні нагадують, що відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети мають бути затверджені до 25 грудня року, що передує плановому. Своєчасне завершення бюджетних процедур дозволяє забезпечити безперервну роботу шкіл, лікарень та інших бюджетних установ з початку нового року.

Додамо, за підсумками жовтня 2025 року Мінфін перерахував до загального фонду місцевих бюджетів міжбюджетні трансферти в обсязі 16,9 мільярда гривень, що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на жовтень.