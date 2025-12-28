- Категория
В Украине утверждено 97% местных бюджетов на 2026 год
По состоянию на 26 декабря 2025 г. в Украине утверждено 97% местных бюджетов, что создает предпосылки для стабильного финансирования учебных заведений, здравоохранения, социальной защиты и других сфер жизнеобеспечения общин в 2026 году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
По данным Министерства финансов Украины, в настоящее время принято 1 542 местных бюджета из 1 597. В частности, утверждены 24 областных бюджета и бюджет города Киева, 113 районных бюджетов, 1 392 бюджета территориальных общин и 12 бюджетов районов в городах.
Процесс утверждения отдельных бюджетов продолжается.
"Утвержденный местный бюджет - это своевременные выплаты учителям и медикам, бесперебойная работа коммунальных учреждений и возможность общин планировать развитие с начала года. Поэтому важно ускорить утверждение бюджетов в тех общинах, где этот процесс еще продолжается, чтобы финансовая работа в 2026 году была стабильной и предсказуемой", - отметил замминистра финансов.
В полном объеме местные бюджеты уже утверждены в Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Харьковской и Черновицкой областях.
В Минфине напоминают, что в соответствии со статьей 77 Бюджетного кодекса Украины местные бюджеты должны быть утверждены до 25 декабря предшествующего плановому году. Своевременное завершение бюджетных процедур позволяет обеспечить непрерывную работу школ, больниц и других бюджетных учреждений с начала нового года.
По итогам октября 2025 года Минфин перечислил в общий фонд местных бюджетов межбюджетные трансферты в объеме 16,9 миллиарда гривен, что составляет 100% к предусмотренным из государственного бюджета средств на октябрь.