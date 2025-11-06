Запланована подія 2

Межбюджетные трансферты: Минфин перечислил почти 17 млрд грн в местные бюджеты

По итогам октября 2025 года Минфин перечислил в общий фонд местных бюджетов межбюджетные трансферты в объеме 16,9 миллиарда гривен, что составляет 100% к предусмотренным из государственного бюджета средствам на октябрь.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

В частности, в полном объеме перечислены:

  • базовая дотация - 2,1 млрд грн (100% выполнения);
  • дополнительные дотации – 1,0 млрд грн (100% выполнения).

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду по состоянию на 1 ноября 2025 года составляют 169,8 млрд грн, что на 49,2 млрд грн больше, чем по состоянию на начало года.

Как отметили в Минфине, наличие этих ресурсов позволяет органам местного самоуправления бесперебойно и эффективно финансировать первоочередные нужды общин на местах.

Ранее сообщалось, что Минфин обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов в объеме 10,7 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук