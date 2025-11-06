Міжбюджетні трансферти: Мінфін перерахував майже 17 млрд грн до місцевих бюджетів

За підсумками жовтня 2025 року, Мінфін перерахував до загального фонду місцевих бюджетів міжбюджетні трансферти в обсязі 16,9 мільярда гривень, що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на жовтень.

Зокрема, у повному обсязі перераховані:

базова дотація — 2,1 млрд грн (100% виконання);

додаткові дотації — 1,0 млрд грн (100% виконання).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 листопада 2025 року становлять 169,8 млрд грн, що на 49,2 млрд грн більше ніж станом на початок року.

Як зазначили в Мінфіні, наявність цих ресурсів дозволяє органам місцевого самоврядування безперебійно та ефективно фінансувати першочергові потреби громад на місцях.

Раніше повідомлялося, що Мінфін забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 10,7 млрд грн.