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У липні Мінфін перерахував майже 11 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів: деталі

гривні
Місцеві бюджети отримали майже 11 млрд грн трансфертів. / Depositphotos

Минулого місяця Міністерства фінансів України згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 10,7 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначена сума становить 100 % до передбачених із державного бюджету коштів на липень, зокрема:

  • базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100 %); 
  • додаткові дотації перераховано в сумі 0,7 млрд грн (100 %).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 серпня 2025 року становлять 163,8 млрд грн, що на 43,3 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.

Фото 2 — У липні Мінфін перерахував майже 11 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів: деталі

За рахунок цих фінансових ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Нагадаємо, за січень-липень поточного року до загального фонду держбюджету надійшло 1,47 трлн гривень. Найбільше коштів поступило від сплати податку на додану вартість з товарів, ввезених на митну територію України — майже 295 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук