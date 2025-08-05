За сім місяців до загального фонду держбюджету надійшло 1,47 трлн гривень: деталі

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-липень поточного року до загального фонду держбюджету надійшло 1,47 трлн гривень. Найбільше коштів поступило від сплати податку на додану вартість з товарів, ввезених на митну територію України — майже 295 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Надходження за сім місяців 2025 року

Основні надходження було забезпечено за рахунок:

294,4 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

200,1 млрд грн – ПДФО та військового збору;

183,1 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів;

160,5 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

159,6 млрд грн – акцизного податку;

60,8 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку;

30,1 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

22,0 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

В цілому, за підсумками січня-липня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,09 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 2,78 трлн грн, у тому числі загального фонду – 2,17 трлн гривень.

Крім того, надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-липні 2025 року склали 369,4 млрд грн, з яких 54,8 млрд грн надійшло у липні.

Нагадаємо, у липні 2025 року надходження до загального фонду державного бюджету України становили 162,9 млрд грн.