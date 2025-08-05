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За сім місяців до загального фонду держбюджету надійшло 1,47 трлн гривень: деталі

гривні
Скільки грошей надійшло до держбюджету за 7 місяців. / Depositphotos

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-липень поточного року до загального фонду держбюджету надійшло 1,47 трлн гривень. Найбільше коштів поступило від сплати податку на додану вартість з товарів, ввезених на митну територію України — майже 295 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Надходження за сім місяців 2025 року

Основні надходження було забезпечено за рахунок:

  • 294,4 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів; 
  • 200,1 млрд грн – ПДФО та військового збору; 
  • 183,1 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів; 
  • 160,5 млрд грн – податку на прибуток підприємств; 
  • 159,6 млрд грн – акцизного податку; 
  • 60,8 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку; 
  • 30,1 млрд грн – ввізного та вивізного мита; 
  • 22,0 млрд грн – рентної плати за користування надрами.
Фото 2 — За сім місяців до загального фонду держбюджету надійшло 1,47 трлн гривень: деталі

В цілому, за підсумками січня-липня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,09 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 2,78 трлн грн, у тому числі загального фонду – 2,17 трлн гривень. 

Крім того, надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-липні 2025 року склали 369,4 млрд грн, з яких 54,8 млрд грн надійшло у липні.

Нагадаємо, у липні 2025 року надходження до загального фонду державного бюджету України становили 162,9 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук