- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
За сім місяців до загального фонду держбюджету надійшло 1,47 трлн гривень: деталі
За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-липень поточного року до загального фонду держбюджету надійшло 1,47 трлн гривень. Найбільше коштів поступило від сплати податку на додану вартість з товарів, ввезених на митну територію України — майже 295 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.
Надходження за сім місяців 2025 року
Основні надходження було забезпечено за рахунок:
- 294,4 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;
- 200,1 млрд грн – ПДФО та військового збору;
- 183,1 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів;
- 160,5 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
- 159,6 млрд грн – акцизного податку;
- 60,8 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку;
- 30,1 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
- 22,0 млрд грн – рентної плати за користування надрами.
В цілому, за підсумками січня-липня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,09 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 2,78 трлн грн, у тому числі загального фонду – 2,17 трлн гривень.
Крім того, надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-липні 2025 року склали 369,4 млрд грн, з яких 54,8 млрд грн надійшло у липні.
Нагадаємо, у липні 2025 року надходження до загального фонду державного бюджету України становили 162,9 млрд грн.