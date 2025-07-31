У липні до загального фонду держбюджету надійшло майже 163 млрд грн

У липні 2025 року надходження до загального фонду державного бюджету України становили 162,9 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Основну частину платежів забезпечила Державна податкова служба — 88,9 млрд грн, в тому числі:

32,0 млрд грн становив податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

26,9 млрд грн — податок на додану вартість (загальна сума зборів 42,2 млрд грн, із яких 15,3 млрд грн відшкодовано платникам);

15,8 млрд грн — акцизний податок;

4,9 млрд грн — дивіденди від держпідприємств;

4,8 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

3,5 млрд грн — рентна плата.

Водночас надходження від Державної митної служби склали 65,0 млрд грн.

Загалом у липні 2025 року, за оперативними даними, бюджети всіх рівнів отримали 224,9 млрд грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів до загального і спеціального фондів. Додатково до пенсійного та соціальних фондів надійшло 49,8 млрд грн єдиного соціального внеску.

У Мінфіні подякували платникам податків за стабільне наповнення бюджету та внесок у підтримку Збройних Сил і фінансової стійкості країни в умовах війни.

Додамо, у червні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 241,2 млрд гривень. Найбільші надходження забезпечили дивіденди від держпідприємств (49,7 млрд грн), податок на додану вартість з імпортованих товарів (43,5 млрд грн), а також податок на доходи фізичних осіб і військовий збір (30,1 млрд грн).