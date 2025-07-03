Мінфін: У червні держбюджет поповнився на 241,2 млрд грн, за пів року – понад 1,3 трлн грн

У червні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 241,2 млрд гривень. Найбільші надходження забезпечили дивіденди від держпідприємств (49,7 млрд грн), податок на додану вартість з імпортованих товарів (43,5 млрд грн), а також податок на доходи фізичних осіб і військовий збір (30,1 млрд грн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство фінансів.

Вагому частину також склали акцизний податок (24,4 млрд грн), ПДВ з вироблених в Україні товарів (21,7 млрд грн після відшкодувань), податок на прибуток (5,2 млрд грн), мита (4,4 млрд грн) та рентна плата за користування надрами (3 млрд грн).

Окремим джерелом поповнення бюджету стали гранти міжнародної допомоги – у червні їх обсяг склав 43,9 млрд грн. Загалом за місяць до загального і спеціального фондів бюджету надійшло 325,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Підсумки першого півріччя

За перше півріччя 2025 року до загального фонду держбюджету вже надійшло понад 1,3 трлн грн.

Найбільші обсяги доходів дали ПДВ з імпорту (245,3 млрд грн), ПДФО і військовий збір (167,8 млрд грн), ПДВ із внутрішніх товарів (156,1 млрд грн після врахування відшкодувань), податок на прибуток (155,7 млрд грн), акциз (132,7 млрд грн), дивіденди й частка чистого прибутку (55,6 млрд грн), митні платежі (25,2 млрд грн), а також рента (18,8 млрд грн).

У квітні–травні до бюджету було також перераховано 84,2 млрд грн прибутку НБУ. Надходження грантової міжнародної допомоги з початку року сягнули 210,9 млрд грн.

Загальні доходи бюджету (включаючи спеціальний фонд) за січень–червень становили 1,87 трлн грн, тоді як касові видатки за цей період досягли 2,4 трлн грн, у тому числі 1,87 трлн грн – за загальним фондом.

ЄСВ та запозичення

Єдиний соціальний внесок до пенсійного та соціального страхування за перші шість місяців року склав 314,6 млрд грн, з яких 57,4 млрд грн було сплачено у червні.

За перше півріччя державні запозичення до загального фонду бюджету становили 856,2 млрд грн, що відповідає 87% від плану. Із них 232,5 млрд грн було залучено через облігації внутрішньої держпозики, у тому числі 111,7 млрд грн – за рахунок військових ОВДП. Ще 623,8 млрд грн надійшло з зовнішніх джерел.

Найбільші транші – 316,2 млрд грн (7 млрд євро) у вигляді позики ЄС в межах виняткової макрофінансової допомоги, 142,72 млрд грн (2,5 млрд СПЗ) – від Канади, 138,3 млрд грн (3,1 млрд євро) – в межах програми Ukraine Facility. Окремо Україна отримала фінансування від МВФ, МБРР та інших міжнародних партнерів.

Витрати на погашення державного боргу за цей період склали 322,4 млрд грн (97,6% від плану), на його обслуговування – 179,85 млрд грн (73,9%).

Додамо, що за перші шість місяців 2025 року Мінфін залучив до державного бюджету зовнішнє фінансування у розмірі 22 млрд доларів. Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. Всі внутрішні фінансові ресурси спрямовують на сектор безпеки й оборони.