У травні держбюджет України поповнився понад 55 млрд грн митних надходжень

У травні 2025 року до державного бюджету України спрямовано 55,6 млрд грн митних платежів. Цей показник перевищує обсяг надходжень за аналогічний період минулого року на 7,2 млрд грн, а в порівнянні з квітнем поточного року — на 2,4 млрд грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Попри складні умови воєнного стану, які суттєво впливають на зовнішню торгівлю та структуру економіки країни, спостерігається поступове зростання обсягів митних платежів. Це зростання значною мірою зумовлене відновленням імпорту, зокрема збільшенням обсягів оподаткованого ввезення товарів.

У порівнянні з травнем 2024 року, загальний обсяг імпорту за вагою зріс на 13,7%, тоді як у грошовому вимірі, у доларовому еквіваленті, імпортні надходження збільшились на 6,7%. Водночас податкове навантаження на один кілограм імпортованої продукції також зросло — на 0,4%.

У динаміці до попереднього місяця, тобто квітня 2025 року, імпорт за вагою зріс на 3,6%, тоді як за вартістю навпаки — знизився на 3,4%. Проте середній рівень податкового навантаження на кілограм імпортованого товару за цей період підвищився на 0,9%, що свідчить про зміни у структурі ввезеної продукції та механізмах її оподаткування.

Серед основних товарів, які формували найбільші надходження у травні, найбільші надходження забезпечили енергоносії та автотранспорт:

нафтопродукти — 13,3 млрд грн;

легкові та вантажні автомобілі — 6,2 млрд грн;

нафтові гази — 1,8 млрд грн;

кам’яне вугілля — 0,9 млрд грн;

телефонні апарати — 0,7 млрд грн.

Водночас відбулося й зниження імпорту окремих категорій товарів порівняно з квітнем, що призвело до зменшення митних надходжень майже на 3 млрд грн. Найбільше скоротилися обсяги ввезення:

інсектицидів і гербіцидів — на 629 млн грн;

мінеральних добрив — на 525 млн грн;

шин та покришок — на 235 млн грн;

тракторів — на 186 млн грн.

Важливим фактором, який впливає на митні надходження, залишається застосування пільг при ввезенні товарів. У травні 2025 року обсяг звільнень від сплати митних платежів склав 24,1 млрд грн, що на 5 млрд грн або 26,6% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Додамо, у квітні 2025 року до державного бюджету спрямовано 53,2 млрд грн митних платежів. 405 імпортерів, тобто 3% від загальної кількості платників, забезпечили 62% усіх митних надходжень за місяць.