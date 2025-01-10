Митні надходження до бюджету у 2024 році зросли на 132 млрд грн порівняно з 2023 роком

У 2024 році митні органи перерахували до бюджету 591,7 млрд грн податків, сплачених українським бізнесом і громадянами під час та після митного оформлення товарів. Порівняно з 2023 роком, надходження зросли на 28,7%, або на 132 млрд грн.

Про це інформує Державна митна служба.

Понад 99% сплачених податків становлять митні платежі з імпорту товарів.

У 2024 році митні органи оформили 31,26 млн тонн ввезених товарів, що на 1,9% або на 0,59 млн тонн більше, ніж у 2023 році.

Зростання митних надходжень за рахунок імпорту

Суттєве збільшення надходжень митних платежів у 2024 році порівняно з 2023 роком відбулося за рахунок імпорту:

нафтопродуктів (бензину, дизпалива) – з 90,3 млрд грн у 2023 році до 142,3 млрд грн у 2024 році (+ 52,0 млрд грн);

електроенергії – з 1,5 млрд грн у 2023 році до 7,2 млрд грн у 2024 році (+ 5,7 млрд грн);

легкових автомобілів – з 40,8 млрд грн у 2023 році до 44,2 млрд грн у 2024 році (+ 3,4 млрд грн);

вугілля кам'яного та антрациту – з 1,3 млрд грн у 2023 році до 3,2 млрд грн у 2024 році (+ 1,9 млрд грн);

лікарських засобів – з 4,2 млрд грн у 2023 році до 5,8 млрд грн у 2024 році (+ 1,6 млрд грн);

електрогенераторних установок – з 1,2 млрд грн у 2023 році до 2,8 млрд грн у 2024 році (+ 1,6 млрд грн);

вантажних автомобілів – з 6,4 млрд грн у 2023 році до 7,9 млрд грн у 2024 році (+ 1,5 млрд грн);

нафтових газів – з 10,9 млрд грн у 2023 році до 12,3 млрд грн у 2024 році (+ 1,4 млрд грн);

телефонних апаратів – з 7,4 млрд грн у 2023 році до 8,8 млрд грн у 2024 році (+ 1,4 млрд грн);

частин та пристроїв транспортних засобів – з 5,2 млрд грн у 2023 році до 6,6 млрд грн у 2024 році (+ 1,4 млрд грн).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 6490-д про про реформування Державної митної служби. З 1 листопада 2024 року він вступив в силу.

Додамо, що для ефективної боротьби з незаконним переміщенням товарів через кордон продовжується активне оснащення пунктів пропуску сучасними технологіями.

Зазначається, що на митних постах вже встановлено стаціонарні вагові комплекси та скануючі системи, мобільні сканери, переносні рентгенівські апарати та інші інструменти митного контролю, які ефективно виявляють приховані товари.