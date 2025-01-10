У 2024 році "Нафтогаз" збільшив надходження до бюджету на 14,1 млрд грн у порівнянні з 2023 роком

У 2024 році Група Нафтогаз забезпечила 104,3 млрд грн надходжень до бюджету, що на 14,1 млрд грн більше, ніж 90,2 млрд грн сплачених податків у 2023 році.

Про це інформує пресслужба компанії.

У 2024 році підприємства Групи "Нафтогаз" здійснили значні платежі до бюджету, сплативши загалом 88,6 млрд грн податків.

З цієї суми 81,8 млрд грн було спрямовано до державного бюджету, а 6,8 млрд грн – до місцевих бюджетів.

Окрім того, НАК "Нафтогаз України" у 2024 році виплатила державі 15,7 млрд грн дивідендів.

Для порівняння, у 2023 році підприємства Групи "Нафтогаз" сплатили до державного бюджету 83,4 млрд грн податків, а до місцевих бюджетів – 6,8 млрд грн. Зокрема, у грудні минулого року до державного бюджету було сплачено 6 млрд грн, а до місцевих бюджетів – 0,5 млрд грн.

Група "Нафтогаз" продовжує стабільно працювати, залишаючись одним з найбільших платників податків, і робить усе необхідне для забезпечення енергетичної стійкості та підтримки економіки, незважаючи на виклики війни, зазначають у пресслужбі.

Про компанію

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Зауважимо, підприємства Групи "Нафтогаз" продовжують збільшувати видобуток газу. За 11 місяців 2024 року АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" разом видобули понад 13,5 млрд куб. м блакитного палива.