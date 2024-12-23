"Нафтогаз" запустив нову перспективну свердловину: скільки дає газу

В Україні ввели в експлуатацію нову розвідувальну газову свердловину. Її запустила група "Нафтогаз". Добовий дебіт становить 150 тис. куб. м газу, а глибина – 5400 м, повідомляє пресслужба групи.

У "Нафтогазі" зазначають, що на родовищі вже розпочато будівництво майданчика для наступної розвідувальної свердловини.

За словами Романа Чумака, який тимчасово здійснює повноваження голови правління НАК "Нафтогаз України", збільшення видобутку газу має стратегічне значення для енергетичної безпеки України в умовах війни.

"Дякую колегам за послідовну та ефективну роботу в цьому напрямку", – зауважив він.

Наприкінці листопада у "Нафтогазі" оголосили про запуск свердловини на нещодавно відкритому родовищі. Її добовий дебіт сягає 170 тис. куб. м газу.

Попередній голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов повідомляв у тому ж місяці, що цьогоріч капітальні вкладення групи досягли показника у близько 62 млрд грн. Водночас очікується, що у 2025 році вони зростатимуть.

Загалом за 11 місяців 2024 року підприємства групи "Нафтогаз" – "Укргазвидобування" та "Укрнафта" – видобули понад 13,5 млрд куб. м блакитного палива.