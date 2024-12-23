На пошуки нового голови правління "Нафтогазу" витратять 4,5 млн грн

НАК "Нафтогаз України" на сайті Prozorro опублікував тендер на послуги рекрутингової агенції, яка буде шукати кандидатів на посаду нового голови правління компанії.

Про це свідчать дані на сайті Prozorro.

Зазначається, що очікувана вартість послуг рекрутингової агенції становитиме 4,5 млн грн.

Аукціон запланований на 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, на початку грудня Олексій Чернишов з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" перейшов у Кабмін та став віце-прем’єр-міністром, міністром єдності України.

Чернишов прийшов до "Нафтогазу" на початку опалювального сезону 2022 – 2023 років на заміну Юрію Вітренку. Однією з перших задач Чернишова на посаді голови "Нафтогазу" був вихід компанії з дефолту. Нагадаю, 26 липня 2022 року "Нафтогаз" офіційно оголосив дефолт по виплатах за єврооблігаціями з термінами погашення у 2022 та 2026 роках. Через пів року після призначення Чернишова компанії вдалося домовитися з інвесторами щодо реструктуризації виплат і у вересні 2023 року "Нафтогаз" вийшов з дефолту по єврооблігаціях.

Чернишов також неодноразово заявляв, що Україні вдалося пройти опалювальний сезон на природному газі українського видобутку.

Наразі Роман Чумак тимчасово здійснює повноваження голови правління НАК "Нафтогаз України".

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

У січні-листопаді за підсумками своєї діяльності підприємства Групи "Нафтогаз" сплатили в державний бюджет України податків на суму понад 80 млрд грн.

Зауважимо, підприємства Групи "Нафтогаз" продовжують збільшувати видобуток газу. За 11 місяців 2024 року АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" разом видобули понад 13,5 млрд куб. м блакитного палива.