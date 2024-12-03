Очільник "Нафтогазу" Чернишов став міністром національної єдності України

3 грудня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова віце-прем'єр-міністром України – міністром національної єдності України.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За призначення Чернишова проголосували 237 народних депутатів.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, представляти кандидатуру Чернишова в Раду прийшов глава уряду Денис Шмигаль.

Також перед депутатами виступив сам Чернишов. Після виступу він відповів на запитання депутатів щодо створення Міністерства національної єдності України.

Нагадаємо, пропозиція створити нове міністерство була озвучена президентом Володимиром Зеленським у його плані стійкості. Відомство буде займатися справами глобальної української спільноти за кордоном.

Раніше повідомлялося, що на очільника "Нафтогазу" буде оголошений конкурс і наглядова рада буде обирати нового СЕО.

Хто такий Олексій Чернишов

Чернишов закінчив Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" (1999, економіка підприємства) та Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого (2002, правознавство).

20 років пропрацював у приватному секторі економіки в Україні та за кордоном – у сферах фінансів, інвестицій, інвестбанкінгу, нерухомості та ІТ.

Обіймав посади голови Київської обласної державної адміністрації (2019–2020) та міністра розвитку громад та територій України (2020–2022).

4 листопада 2022 року призначений головою правління НАК "Нафтогаз". За керівництва Чернишова "Нафтогаз" отримав нову наглядову раду збільшив обсяги видобутку газу, реструктуризував борги за єврооблігаціями.

Чернишов має понад 20 років досвіду у бізнесі та інвестиціях в Україні та закордоном. До початку роботи в публічному секторі — як засновник та СЕО інвестиційних та девелоперських компаній — реалізував низку проектів.