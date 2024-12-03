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Глава "Нафтогаза" Чернышев стал министром национального единства Украины
3 декабря Верховная Рада назначила главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева вице-премьер-министром Украины – министром национального единства Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За назначение Чернышева проголосовали 237 народных депутатов.
Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, представлять кандидатуру Чернышева в Раду пришел глава правительства Денис Шмыгаль.
Также перед депутатами выступил сам Чернышев. После выступления он ответил на вопросы депутатов о создании Министерства национального единства Украины.
Напомним, предложение о создании нового министерства было озвучено президентом Владимиром Зеленским в его плане устойчивости. Ведомство будет заниматься делами глобального украинского сообщества за границей.
Ранее сообщалось, что на главу "Нафтогаза" будет объявлен конкурс и наблюдательный совет будет выбирать нового СЕО.
Кто такой Алексей Чернышев
Чернышев окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" (1999, экономика предприятия) и Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого (2002, правоведение).
20 лет проработал в частном секторе экономики в Украине и за рубежом – в сфере финансов, инвестиций, инвестбанкинга, недвижимости и IТ.
Занимал должности главы Киевской областной государственной администрации (2019-2020) и министра развития общин и территорий Украины (2020-2022).
4 ноября 2022 года назначен главой правления НАК "Нафтогаз". При руководстве Чернышева "Нафтогаз" получил новый наблюдательный совет увеличил объемы добычи газа, реструктуризировал долги по еврооблигациям.
Чернышев имеет более 20 лет опыта в бизнесе и инвестициях в Украине и за границей. До начала работы в публичном секторе, как основатель и СЕО инвестиционных и девелоперских компаний, реализовал ряд проектов.