Алексей Чернышев покидает пост главы "Нафтогаза" — депутаты

Алексея Чернышева, главу "Нафтогаза", бывшего министра развития общин и территорий Украины, хотят назначить вице-премьером — министром национального единства Украины.

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Об этом сообщают народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

По их словам, на должность главы будущего Министерства единства рассматривается кандидатура эксминистра развития общин и территорий Алексея Чернышева, возглавляющего ныне "Нафтогаз".

Должность включает портфель вице-премьера.

Планируется, что скоро об этом официально объявят.

Во главу "Нафтогаза" будет объявлен конкурс и наблюдательный совет будет выбирать нового СЕО.

Напомним, предложение о создании нового Министерства единства (или, по другим данным, Министерства объединения Украины) было озвучено президентом Владимиром Зеленским в его плане устойчивости. Ведомство будет заниматься делами глобального украинского сообщества за границей.

Кто такой Алексей Чернышев

Чернышев окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" (1999, экономика предприятия) и Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого (2002, правоведение).

20 лет проработал в частном секторе экономики в Украине и за рубежом – в сфере финансов, инвестиций, инвестбанкинга, недвижимости и ИТ.

Занимал должности главы Киевской областной государственной администрации (2019–2020) и министра развития общин и территорий Украины (2020–2022).

4 ноября 2022 года назначен главой правления НАК "Нафтогаз". При руководстве Чернышева "Нафтогаз" получил новый наблюдательный совет увеличил объемы добычи газа, реструктуризировал долги по еврооблигациям.