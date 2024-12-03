Олексій Чернишов залишає посаду голови "Нафтогазу" - депутати

Олексія Чернишова, очільника "Нафтогазу", колишнього міністра розвитку громад та територій України, хочуть призначити віце-премʼром - міністром національної єдності України.

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Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За їхніми словами, на посаду голови майбутнього Міністерства єдності розглядається кандидатура ексміністр розвитку громад і територій Олексія Чернишова, який очолює нині "Нафтогаз".

Посада включає також портфель віце-прем'єра.

Планується, що скоро про це офіційно оголосять.

На очільника "Нафтогазу" буде оголошений конкурс і наглядова рада буде обирати нового СЕО.

Нагадаємо, пропозиція створити нове Міністерство єдності (або, за іншими даними, Міністерство об'єднання України) була озвучена президентом Володимиром Зеленським у його плані стійкості. Відомство буде займатися справами глобальної української спільноти за кордоном.

Хто такий Олексій Чернишов

Чернишов закінчив Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" (1999, економіка підприємства) та Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого (2002, правознавство).

20 років пропрацював у приватному секторі економіки в Україні та за кордоном – у сферах фінансів, інвестицій, інвестбанкінгу, нерухомості та ІТ.

Обіймав посади голови Київської обласної державної адміністрації (2019–2020) та міністра розвитку громад та територій України (2020–2022).

4 листопада 2022 року призначений головою правління НАК "Нафтогаз". За керівництва Чернишова "Нафтогаз" отримав нову наглядову раду збільшив обсяги видобутку газу, реструктуризував борги за єврооблігаціями.