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"Нафтогаз" зменшив сплату податків на 4,4 млрд грн

Фото: сайт Нафтогазу
З початку року Група Нафтогаз сплатила понад 71 млрд грн податків. Фото: сайт Нафтогазу

За 10 місяців 2024 року підприємства Групи “Нафтогаз” сплатили в державний бюджет України податків на суму понад 66 млрд грн. Ще понад 5 млрд грн було спрямовано в місцеві бюджети. Загальна сума сплачених податків становить 71 млрд грн.

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Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зауважимо, з початку 2024 року компанія сплатила на 4,4 млрд грн менше, ніж за аналогічний період минулого року. За 10 місяців 2023 року "Нафтогаз" сплатив у держбюджет 75,4 млрд грн податків. 

"Попри війну ми залишаємось одним з найбільших платників податків. Це, зокрема, дає можливість уряду фінансувати військові та гуманітарні потреби держави", – зауважив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. 

Варто зазначити, що у жовтні 2024 року компанії "Нафтогазу" перерахували до держбюджету 4,4 млрд грн, ще 600 млн грн – до місцевих бюджетів. 

Нагадаємо, протягом січня-жовтня 2024 року компанії Групи “Нафтогаз” – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" – видобули понад 12,3 млрд блакитного палива. Компанія у порівнянні з минулим роком збільшила видобуток газу на 6%.

Автор:
Світлана Манько